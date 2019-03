MotoGp – Iannone brilla nelle Fp1 | Andrea soddisfatto in Argentina | “ho un bel gruppo

MotoGp - questione di priorità per Iannone : “in Argentina cerchiamo un continuo miglioramento - non il risultato” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp L’esordio stagione in Qatar per l’Aprilia non è stato affatto male, sia Aleix Espargaro che Andrea Iannone hanno conquistato punti importanti, con il primo che ha addirittura chiuso vicino ai migliori. Risultato diverso, ma buone sensazioni anche per il pilota italiano, che si prepara al Gran Premio ...

MotoGp Aprilia - Iannone : «Nel 2020 saremo competitivi al massimo» : SCARPERIA - ' Voglio riuscire a far crescere la moto, assieme al resto del team, e magari arrivare a fine anno con delle ambizioni per il 2020 più importanti. La nostra priorità è sviluppare la moto e ...

MotoGp – Aprilia All Stars - Mariano Di Vaio al Mugello : l’influencer ‘nei panni’ di Iannone [VIDEO] : Mariano Di Vaio pilota per un giorno in occasione dell’Aprilia All Stars al Mugello: l’influencer italiano come Andrea Iannone Grande festa motoristica al Mugello in occasione dell’Aprilia All Stars 2019, alla quale sono accorsi tanti piloti di fama internazionale e molti personaggi famosi. Tra Max Biaggi, Andrea Iannone e molti altri sportivi spuntano anche Vip ed esperti di motori come Guido Meda, Dj Ringo e Mariano Di ...

MotoGp – Iannone punta Diletta Leotta! Accordo radiofonico con Ringo : “trovate il modo di presentarmela e io…” : Andrea Iannone ha messo gli occhi su Diletta Leotta. Il pilota dell’Aprilia ironizza con Linus in radio e svela le sue intenzioni: troverà il modo di incontrare la bella giornalista? Settimana di pausa per la MotoGp, ma Andrea Iannone trova ugualmente il modo di far parlare di sè. Se il pilota dell’Aprilia non è al centro delle attenzioni ‘motoristiche’, allora il suo nome rimbalza fra i media per questioni di ...

MotoGp Aprilia - Iannone : «Possiamo migliorare ancora» : ROMA - In Qatar ha ottenuto il quattordicesimo posto, 'un ottimo risultato considerando che era la nostra prima gara' . Andrea Iannone torna a parlare del debutto sull'Aprilia a poco più di una ...

MotoGp – Iannone si becca un altro due di picche - la stoccata della sua nuova presunta fiamma : Audrey Bouetté smentisce la storia con Andrea Iannone: il pilota di MotoGp era stato avvistato a Milano con la modella francese nei giorni scorsi Dopo l’uscita in coppia nel derby e le foto che l’avevano paparazzato mano nella mano con Audrey Bouetté, Andrea Iannone sembrava aver voltato definitivamente pagina dopo Belen. Il nuovo amore del pilota di MotoGp, a distanza di un solo giorno dalla diffusione della notizia, al ...

MotoGp – Iannone conferma la storia con la sexy Audrey Bouetté : il pilota volta pagina dopo Belen : Andrea Iannone ritrova il sorriso accanto alla bellissima modella francese Audrey Bouetté, dopo la storia con Belen Rodriguez un nuovo amore nella vita del pilota di MotoGp dopo l’addio a Belen Rodriguez, Andrea Iannone volta pagina. A conquistare il cuore del pilota di MotoGp Audrey Bouetté, avvistata con il motociclista dell’Aprilia Racing a San Siro in occasione del derby di Milano. dopo i vari indizi social e le apparizioni ...

MotoGp – Iannone enigmatico sui social - il messaggio sibillino dopo il Qatar : “mi interessa solo ciò che ho oggi” : Iannone ed il suo messaggio sibillino nel cuore della notte, il pilota palesa i suoi pensieri più profondi: c’entra Belen o la MotoGp? dopo il primo Gran Premio di stagione in Qatar, è già tempo per Andrea Iannone di tirare le somme. La gara sul circuito di Losail non ha regalato al pilota un posto in classifica tra i più ambiti, eppure il messaggio lasciato dal motociclista di Vasto nella notte sui social non ha un ‘sapore ...

MotoGp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...

MotoGp – Qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGp – Iannone crede nelle potenzialità della sua Aprilia : “dobbiamo cercare di sfruttare il nostro pacchetto” : Iannone lontanissimo dai migliori al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Losail: il campione di Vasto dell’Aprilia però non demorde E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato confermato. Risultati non ...

Iannone presenta ‘il profumo della MotoGp’ : l’esorbitante prezzo dell’edizione limitata firmata da Andrea [GALLERY] : Andrea Iannone presenta il profumo che celebra la nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019: il prezzo della confezione in edizione limitata è da capogiro Andrea Iannone, nelle vesti di testimonial per il marchio di profumi di lusso Xerjoff Universe, presenta in Qatar il cofanetto celebrativo della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019. Si tratta di una serie limitata, composta da soli 29 set di Amber & ...