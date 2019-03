Moto2 | GP Argentina | Marini e Bulega vanno forte

Moto2 – Prove libere Gp d’Argentina : Luthi super nella 2ª sessione - ottimo balzo di Bulega sul finale : Luthi davanti a tutti nella seconda sessione di Prove libere del Gp d’Argentina Thomas Luthi è il più veloce nella seconda sessione di Prove libere della Moto2 sul circuito di Termas de Rio Hondo dove domenica si correrà il Gp d’Argentina. Il pilota elvetico della Dynavolt Intact Gp, su Kalex, chiude col crono di 1’43”353 davanti al britannico Sam Lowes, +0”092, alle sue spalle l’australiano Remy ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Luthi il migliore davanti a Lowes ed a Gardner. Nicolò Bulega stupisce in quinta posizione : E’ dello svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo lo svizzero ha messo in mostra un’ottima velocità, venendo fuori nelle ultime battute e siglando il significativo riscontro di 1’43″353. Il centauro elvetico ha preceduto il sempre performante britannico Alex Lowes, sulla Kalex ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Luca Marini il migliore davanti a Lowes ed a Schrötter. Lorenzo Baldassarri è 12° : Luca Marini dà dei segnali importanti nel corso delle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale 2019 di Moto2. Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46, grazie ad una serie di giri estremamente veloci, ha concluso la sessione in testa con il crono di 1’44″220, candidandosi ad un ruolo di primo piano in questo weekend. Il fratellino di Valentino Rossi, però, dovrà guardarsi alle sue spalle, perché ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, valevole per il Campionato del Mondo di Moto2. Dopo tre settimane di pausa si torna in pista per il secondo round della stagione, dopo una prima gara al cardiopalma vinta in volata dal marchigiano Lorenzo Baldassarri davanti allo svizzero Thomas Luthi in Qatar. Le gerarchie del Campionato non sono ancora molto chiare alla luce ...