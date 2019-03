Moto GP | Gran Premio D' Argentina 2019 | come vederlo in Tv e in Streaming

Corri al Museo! L'attività Motoria diventa parte integrante dell'esperienza di visita museale : ... al delegato provinciale CONI Puglia Domenico Di Molfetta, e alla Direttrice del Polo Biblio-museale di Foggia Gabriella Berardi, daranno avvio alle attività di Corri al Museo! Fare Scienza con lo ...

MotoGp – Vinales col sorriso in Argentina nonostante il ‘flop’ del Qatar : “la Moto è ad un gran livello” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole dello spagnolo della Yamaha a Termas de Rio Hondo Termas de Rio Hondo è pronta ad ospitare il Gp d’Argentina, valido per il secondo round della stagione 2019 di motoGp. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo second appuntamento stagionale dopo due settimane di pausa dal Gp del ...

Cal Crutchlow MotoGP GP Argentina 2019 : “Spero di regalare grande spettacolo - veniamo da una gara fantastica” : Cal Crutchlow ha conquistato un magnifico terzo posto nel GP del Qatar 2019 che tre settimane fa ha aperto il Mondiale MotoGP, il britannico ha giganteggiato sul circuito di Losail ed è riuscito a salire sul podio rendendosi protagonista di una gara meravigliosa alle spalle di Andrea Dovizioso e Marz Marquez. Il pilota della Honda spera ovviamente di essere ancora in prima linea durante il GP d’Argentina che andrà in scena nel weekend sul ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019. Tony Cairoli : “Contento per la vittoria - la pista era difficile” : Tony Cairoli ha conquistato il GP di Gran Bretagna, seconda tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha trionfato in gara-1 e nella seconda prova odierna si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Tim Gajser, il nove volte Campione del Mondo può comunque consolarsi perché si conferma al comando della classifica generale e può continuare a inseguire il decimo titolo iridato vista anche l’assenza di Jeffrey ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince il GP. Classifica - video e highlights : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 di MXGP di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin Antonio Cairoli andrà all’assalto del successo in entrambe le manche in programma, facendo valere la legge del più forte. La Qualifying race di ieri ha un po’ il sapore dell’amarezza per Tony: in testa senza se e senza nel corso di tutta la run, è incappato in un errore che ha ...

Motocross - Risultato gara-2 MXGP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli è secondo - ma vince il GP e allunga in classifica! : Lo sloveno Tim Gajser risponde ad Antonio Cairoli conquistando la vittoria in gara-2 del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 della classe MXGP di Motocross. L’alfiere della Honda aveva già fatto vedere nella prima manche la propria velocità, incappando in un errore che lo aveva estromesso dal discorso vittoria. Stavolta nessun imprevisto ha frenato l’iridato del 2016 e quindi è arrivato il primo successo parziale di ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : Thomas Kjer Olsen trionfa a Metterley Basin in Mx2 - Michele Cervellin è settimo : E’ del danese Thomas Kjer Olsen su Husqvarna la vittoria del GP di Gran Bretagna 2019, seconda prova del Mondiale della classe Mx2 del Motocross. Sul tracciato di Metterley Basin, tra i più belli ed affascinanti in calendario per il paesaggio circostante e anche per la sua velocità, il centauro nordico si è portato a casa due successi significativi nelle run che si sono disputate quest’oggi. Una prova di Grande maturità quella di ...

