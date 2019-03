Moto Gp | Andrea Dovizioso | “Quanto fatto non basta per il podio | siamo in tanti con un

MotoGP - GP Argentina 2019 : la classifica combinata delle prove libere. Andrea Dovizioso precede Miller e Vinales - sesto Valentino Rossi : Andrea Dovizioso sulla sua Ducati stacca il miglior crono nelle FP2 (tutti migliorano il tempo delle FP1) del GP d’Argentina della MotoGP in 1’39″181, precedendo di appena 9 millesimi l’australiano Jack Miller. Terzo posto per lo spagnolo Maverick Vinales, sesto Valentino Rossi. Nono Franco Morbidelli, fuori dalla top 10 Andrea Iannone, 11°, mentre è 13° Danilo Petrucci, appena davanti a Francesco Bagnaia. LA classifica ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Argentina 2019 : Andrea Dovizioso chiude in testa! Risale Valentino Rossi : è davanti a Marquez! : Andrea Dovizioso è stato il migliore del secondo turno di prove libere del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il forlivese ha sfruttato molto bene una coppia di medium/soft, realizzando il crono di 1’39″181 e mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato sudamericano. Un segnale importante per la Ducati che cercava dei riscontri positivi su una pista ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Argentina 2019 : Andrea Dovizioso chiude in testa! Risale Valentino Rossi : è davanti a Marquez! : Andrea Dovizioso è stato il migliore del secondo turno di prove libere 2 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il forlivese ha sfruttato molto bene una coppia di medium/soft, realizzando il crono di 1’39″181 e mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato sudamericano. Un segnale importante per la Ducati che cercava dei riscontri positivi su una ...

MotoGp – Iannone brilla nelle Fp1 - Andrea soddisfatto in Argentina : “ho un bel gruppo - possiamo batterci per la Q2” : Andrea Iannone commenta le sua prestazione nelle Fp1 del Gp d’Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo, le parole del pilota dell’Aprilia Andrea Iannone è stato protagonista della prima sessione di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina. Il pilota dell’Aprilia, dopo le difficoltà affrontate in Qatar, ha segnato il quinto tempo delle Fp1 e si è dichiarato soddisfatto di quanto ottenuto. ...

Motomondiale : Gp Argentina. Andrea Dovizioso siamo più competitivi : Andrea Dovizioso si gode il ruolo di capo classifica nel Mondiale MotoGP dopo la bella vittoria in Qatar che è stata seguita da due settimane

Andrea Dovizioso - MotoGP GP Argentina 2019 : “Il nostro obiettivo è quello di vincere - daremo il massimo per riuscirci” : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e il tabù di Termas de Rio Hondo : la prova del nove per il forlivese : E dopo una lunga pausa di tre settimane il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi in Argentina. Sul particolare tracciato di Termas de Rio Hondo la classe regina si esibirà nel secondo spettacolo della stagione e le attese sono molte. Di sicuro la Ducati ha diversi motivi per sorridere: l’assoluzione della Corte d’Appello della FIM relativamente al famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 ha regalato più serenità agli ...

MotoGP - la Ducati fa festa : respinto il ricorso contro lo spoiler - Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar : La sentenza è finalmente arrivata e la Ducati può festeggiare. Il ricorso presentato da Honda, Aprilia, Suzuki, KTM in merito allo spoiler montato sul posteriore della Rossa in occasione del GP del Qatar è stato rigettato: il dispositivo non è stato dichiarato illegale e dunque non verrà bannato. La classifica della prima gara del Mondiale MotoGP può così essere finalmente ufficializzata e Andrea Dovizioso incamera definitivamente la vittoria ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP d’Argentina. Un solo podio e due cadute su cinque partecipazioni a Termas de Rio Hondo : Dopo una pausa di tre settimane il Motomondiale si appresta a cominciare il secondo round della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d’Argentina 2019. Nella classe regina Andrea Dovizioso ha trionfato all’esordio in Qatar davanti al campione iridato in carica Marc Marquez, perciò si presenta ai nastri di partenza del weekend sudamericano da leader del Campionato consapevole di poter disporre di un ...

Compleanno Andrea Dovizioso - le principali curiosità sul pilota MotoGP : ... dentro di lui: AD04 è uno che ha avuto bisogno di tempo, di stupirsi di se stesso per riuscire ad accettare di essere un possibile campione del mondo della MotoGP. Già questo vale come un Mondiale.

MotoGP - Sky - giornata dedicata ad Andrea Dovizioso : MotoGP 2019 - Andrea Dovizioso compirà domani 33 anni e per l'occasione Sky dedicherà la giornata su Sky Sport MotoGP al pilota della Ducati. Sul canale 208 verranno proposti alcuni dei momenti più entusiasmanti della sua carriera, con le gare, le immagini, le gesta e le parole che hanno caratterizzato ...

MotoGP - Andrea Dovizioso rischia di perdere la vittoria del GP Qatar? Domani la sentenza sul caso spoiler : Venerdì 22 marzo potrebbe arrivare la sentenza in merito allo spoiler montato dalla Ducati durante il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP andato in scena due settimane fa. La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso che ha battuto Marc Marquez ma, a detta di tutti gli avversari (Yamaha esclusa), il successo del forlivese è dovuto anche all’irregolarità di uno spoiler montato sul posteriore della moto. Secondo Honda, Suzuki, ...

MotoGP - la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

MotoGp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...