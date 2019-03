Morta Agnes Varda La nostra ultima intervista

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) La regista francese Agnèscontinua a essere celebrata. Col passare del tempo, è stata elevata a oggetto di culto della personalità. Il 2017 sarà ricordato per il suo ritorno dietro la cinepresa, dieci anni dopo il suo magnifico documentario Les plages d’Agnès, favola autobiografica che racconta la bella odissea che è stata la sua vita. Durante questo decennio di assenza dal cinema,non ha certo oziato. Dopo la Biennale di Venezia 2003, dove presentò l’installazione Patatutopia, si sono susseguite diverse sue mostre in tutto il mondo, sia come fotografa che come visual artist. Le piace dire di aver avuto tre vite. La prima come fotografa: alla fine degli anni ’40 al festival del teatro di Avignone, in Cina nel 1956, a Cuba nel 1962. Affascinata dall’energia che regnava a L’Avana e dintorni, tra socialismo e cha-cha-cha, ha fotografato Fidel Castro. In Italia, ha realizzato il ...

