Serie C - Monza : Paolo Berlusconi è il nuovo presidente. Cantamessa nel cda : Il cda del Monza in Serie C ha nominato Paolo Berlusconi nuovo presidente , dopo le dimissioni di Nicola Colombo. Un passaggio previsto, dopo il passaggio di proprietà del settembre scorso proprio da ...