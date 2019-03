Mondo Marcio | ' Il rap italiano ha la sindrome del ca corto' VIDEO

Mondo Marcio contro CMC - non accetta la stroncatura : 'Privi di onestà intellettuale' : L'otto marzo è uscito 'UOMO!', l'ultimo album di Mondo Marcio, che, almeno stando a quanto dichiarato dal rapper milanese, potrebbe essere l'ultimo in tutti sensi, il capitolo finale della sua carriera. Impossibile ora come ora affermare con certezza se sarà veramente così o meno. Ciò che c'è di certo è che il disco sta attirando pareri contrastanti, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori: qualcuno lo esalta, altri lo stroncano in ...

Mondo Marcio torna sul dissing con Entics : 'Una carogna che ti fa venire i super poteri' : Quello tra Mondo Marcio ed Entics è un dissing passato alla storia. Tutt'ora, a distanza di otto anni, tantissimi appassionati di hip hop lo utilizzano ancora come riferimento, per spiegare come uno scontro lirico tra due artisti – peculiarità che rende il rap sostanzialmente unico rispetto a quasi tutti gli altri generi musicali – possa servire a rilanciare o ad affossare un artista. L'eccezione che conferma la regola Solitamente i dissing non ...

La recensione di UOMO! di Mondo Marcio - un plotone di esecuzione contro i cliché - ma nei cannoni ci sono i fiori : "UOMO!" di Mondo Marcio arriva a tre anni di distanza da "La freschezza del Marcio" (2016). Dieci tracce nuove che per trovare maturazione hanno richiesto tanto tempo, come lo stesso Gian Marco Marcello - questo il nome di battesimo - precisa in più occasioni: «Ho atteso il tempo giusto, cercavo qualcosa di vero da dire». Il risultato è un disco nel quale aleggia nuovamente il nome di Mina Anna Maria Mazzini, sì, proprio lei, la tigre di Cremona ...

Mondo Marcio : «Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona - ho celebrato l’imperfezione umana» : Esce oggi nei negozi e su tutte le piattaforme digitali “UOMO!”, il nuovo album di Mondo Marcio. È possibile scaricare e ascoltare il disco al seguente link: https://orcd.co/uomo. «Nell’era dove l’immagine patinata di Photoshop fa da padrona, e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, “UOMO!” è una celebrazione della natura umana, unica anche per i suoi difetti – dichiara Mondo Marcio in merito ...

Mondo Marcio si prende la sua rivincita : ... girato da Thrilatera, ovvero Yuri Santurri e Davide Tofani, che racconta, attraverso la storia dei due protagonisti, il messaggio di questo brano, in cui Mondo Marcio, attraverso le sue rime ...

Intervista : Mondo Marcio alla ricerca delle sfaccettature umane : Il progetto è accompagnato dall'apertura di un esclusivo temporary shop targato MONDO MARCIO aperto fino a domenica 10 marzo alla Key Gallery di Milano , via Borsieri, 12,: una totale immersione ...

Tutto esaurito per Nada - Mondo Marcio da Feltrinelli : ... un collettivo fatto dagli abitanti di Vanchiglia, appassionati ma non professionisti del teatro che a novembre, dopo aver visionato tutti gli spettacoli candidati alla prima stagione di Casa Fools, ...

Mondo Marcio - nel suo nuovo disco Uomo anche il featuring con Mina : Tra angeli e demoni. Tra limiti e difetti. Tra paure e ambizioni. È su questo che palleggia il rapper milanese Mondo Marcio nel suo ultimo disco 'Uomo!' . Dieci tracce che Gian Marco Marcello - questo ...

Mondo Marcio lancia Purple Weed : 'Una passione che ho coltivato - letteralmente' : Dopo J Ax, Gué Pequeno e tanti altri, anche Mondo Marcio é entrato nel sempre più folto club di rapper, in Italia come nel resto del Mondo, che hanno lanciato un brand di marijuana legale. L'annuncio é arrivato tre giorni fa, direttamente dai canali social del rapper ed imprenditore milanese. Un annuncio che ha scaldato i cuori dei fan di lungo corso, dato che GianMarco Marcello – questo il vero nome dell'artista classe 1986 – ha scelto di dare ...

Mina duetta col rapper Mondo Marcio in "Angeli e Demoni" : Mina torna, finalmente, a cantare e lo fa con un nuovo singolo insieme al rapper Mondo Marcio , dal titolo ' Angeli e Demoni'. Dopo il grande successo di A denti stretti , datato 2014, i due musicisti ...

Esce il nuovo singolo di Mondo Marcio Angeli e Demoni con Mina : ... askanews, - È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali 'Angeli e Demoni', il nuovo singolo di Mondo Marcio, che vede la partecipazione straordinaria di Mina! A commento del brano Mondo ...

Mina duetta col rapper Mondo Marcio in "Angeli e Demoni" - : La canzone è disponibile su tutte le piattaforme per l'ascolto di musica in streaming. La cantante ha prestato la voce per il brano che sarà inserito nell'album "Uomo!", in uscita il prossimo 8 marzo

Testo e audio di Angeli e Demoni di Mondo Marcio con la partecipazione straordinaria di Mina dall’album Uomo! : Angeli e Demoni di Mondo Marcio, con la partecipazione straordinaria di Mina, è disponibile da oggi in radio e in digital download. Il nuovo singolo di Mondo Marcio vede la partecipazione di una delle artiste italiane più stimate ed apprezzate di tutti i tempi ed anticipa il nuovo disco di inediti in programma per il prossimo 8 marzo. Uomo!, questo il titolo del progetto, verrà rilasciato dopo i precedenti progetti del rapper, “DDR (Dio Del ...