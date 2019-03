Miriam Leone | giurata al Cannes International Series Festival

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Insieme a un ricco parterre di talenti internazionali, l’attrice italianafarà parte della giuria del(5 – 10 aprile), presieduta dal regista Baran Bo Odan.L’ex Miss Italia , infatti, siederà accanto all’attore, regista e autore Stephen Fry – che terrà anche una masterclass – a Emma Mackey, protagonista della serie cult Netflix Sex Education (e protagonista questa settimana della cover di Vanity Fair), al compositore francese Rob e a Katheryn Winnick, giunta alla fama internazionale grazie alla serie Vikings.Persi tratta di un riconoscimento prestigioso, arrivato grazie al lavoro svolto nella serie «Non Uccidere», creata da Claudio Corbucci, prodotta da Freemantle e trasmessa su Rai3. Apprezzata Oltralpe per la sua Valeria Ferro e per il ruolo iconico di Veronica Castello in «1992», la carriera di ...

