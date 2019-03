Mille modi di essere famiglia | i tradizionalisti di Verona non vinceranno

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Fare un uso violento e monolitico del termineper ricondurre il dibattito più ampio e affascinante che lega origini e modernità dell'umanità a uno scontro insensato, rende omaggio, in realtà, solo alla peggiore tradizione familista.Dev'questo il gioco pericoloso che qualcuno, specie dalle parti della Lega, ha individuato come ulteriore potenziale bagaglio di voti a costo zero. Pare di sentirlo il leader leghista: bastano un po' dibacioni qua e là sui social, dichiarazioni solenni e tonitruanti nel corso del Congresso Mondiale delle Famiglie ae il gioco è fatto.Tuttavia, nonostante le percentuali che li vedono come pressoché certi vincitori delle prossime elezioni europee, non è - non può- il campo dellaquello su cui svolgere senza scottarsi i compiti della campagna elettorale ...

