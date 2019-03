Milena Vukotic a Blogo | Un medico in famiglia 11? L' affetto del pubblico va

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)"Me l'hanno proposto e io, entusiasta, ho accettato. La danza è stata una piccola parte della mia vita, all'inizio. Sono felicissima all'idea di tornare nel mondo della danza, molto diverso da quello del teatro. Come tutte le avventure sono piene di punti interrogativi. La gara? Non ci penso, altrimenti è finita. Penso solo a fare al meglio questa prova che per me è molto particolare. Ritrovarmi a ballare dopo tanti anni è speciale". Cosìai microfoni dia poche ore dal debutto in veste di concorrente a Ballando con le stelle, la cui 14esima edizione avrà inizio domani sera su Rai1. Per l'attrice si tratta, appunto, del ritorno al vecchio amore, considerato che all'inizio della sua carriera a Parigi studiò danza entrando nella compagnia Grand Ballet du Marquis de Cuevas.Affiancata in pista dal veterano Simone Di Pasquale e fortemente voluta da Milly ...

