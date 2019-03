Milano | via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S Giovanni 3

Milano : via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - “L’esperienza partecipativa ha aiutato a instaurare un clima di fiducia reciproco e di dialogo costante e trasparente con la cittadinanza", commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. "Vogliamo tenere vivo questo modello costruendo momenti o occasioni

Milano : via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S. Giovanni : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Via libera al bando di gara per la realizzazione della Biopiattaforma Cap-Core, il progetto di simbiosi industriale di Sesto San Giovanni, che unisce termovalorizzatore e depuratore in una biopiattaforma dedicata all’economia circolare. Il progetto di fattibilità tecnic

Stadio Milano - Scaroni : “Non escludo la possibilità di andar via da San Siro” : Il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l’evento ”Il Foglio a San Siro”, ha parlato anche del tema Stadio: “Non escludo di andare via da San Siro, l’esigenza di fare una cosa ben fatta è assoluta. Se la disputa ideologica su San Siro portasse alla conclusione che non possiamo toccare nulla su questo impianto, noi ce ne andiamo. Serve fare un percorso come quelli che hanno seguito le big ...

Milano. Santa Rita da Cascia : via le auto di fronte al Santuario : La pedonalizzazione dell’area di fronte al Santuario di Santa Rita da Cascia nella via omonima è l’obiettivo di un intervento

Più viaggi in metrò - con lo stesso biglietto : le novità a Milano (con un aumento del prezzo) : Milano dice basta al biglietto ordinario "usa e gatta". Nell'arco dei 90 minuti si potrà timbrare il ticket più volte e prendere diversi mezzi tra metro, bus e tram. La novità, come riporta Milano Today, è stata annunciata dal'assessore alla mobilità Marco Granelli dopo una riunione con la maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale. Il nuovo biglietto, che segna un'agevolazione maggiore ai pendolari ...

Milano - via Torino chiusa al traffico per un falso allarme bomba : Milano, via Torino chiusa al traffico per un falso allarme bomba Un'ora di caos dopo la segnalazione intorno alle 9 da parte di un passante. Ma i candelotti erano vuoti Parole chiave: Milano ...

Milano - via Torino chiusa al traffico per allarme bomba. Poi rientrato - : Un'ora di caos dopo la segnalazione intorno alle 9 da parte di un passante. Ma i candelotti erano vuoti

Milano - via Torino chiusa al traffico per allarme bomba. Poi rientrato : Milano, via Torino chiusa al traffico per allarme bomba. Poi rientrato Un'ora di caos dopo la segnalazione intorno alle 9 da parte di un passante. Ma i candelotti erano vuoti Parole chiave: Milano ...

Meteo Ravenna - vento. Crollati venti alberi a Cervia e Milano Marittima : Cervia, 26 marzo 2019 " Il day after di Cervia e Milano Marittima dopo la tempesta di vento è pesante: sono cadute una ventina di piante , soprattutto in strada senza però nessuna conseguenza sulle ...

Milano-Sanremo 2019 – L’errore sul Poggio e il colpo al ginocchio - Viviani svela : “ecco dove ho sbagliato” : Elia Viviani analizza la sua Milano-Sanremo: le parole del corridore italiano della Deceuninck-Quick Step E’ Alaphilippe il re della Milano-Sanremo 2019. Una gara, quella disputata ieri, che ha regalato puro spettacolo, ma che ha lasciato l’amaro in bocca in diversi corridori. Matteo Trentin è infatti rimasto deluso del suo piazzamento, e Nibali ha commentato con saggezza il suo ottavo posto. Solo 65° invece Elia Viviani, che ...

Milano-Sanremo 2019 - Elia Viviani respinto sul Poggio. Resta il tabù di Fausto Coppi - ultimo campione d’Italia vincitore nella Classicissima : Si sono spente sulla salita del Poggio le speranze di vittoria di Elia Viviani nella Milano-Sanremo 2019. Il corridore veronese era senza alcun dubbio il più accreditato tra gli italiani al via e si presentava all’appuntamento forte di un’ottima prima parte di stagione e di una condizione fisica brillante, come dimostrato anche nel successo di tappa alla Tirreno-Adriatico. L’azzurro della Deceuninck-QuickStep ha pagato il ritmo ...

Milano-Sanremo 2019 - le Pagelle : Alaphilippe nuovo dominatore - Trentin e Sagan sprecano. Viviani mai in gara : Il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Milano-Sanremo 2019: era il grande favorito e non ha deluso. Enormi rimpianti per gli italiani, in particolare per Matteo Trentin. Andiamo a scoprire le Pagelle della Classicissima. Pagelle Milano-Sanremo 2019 Julian Alaphilippe, 10: non ha sbagliato niente. Ha vinto da favorito, come solo i grandi campioni sanno fare. La rasoiata sul Poggio ha tagliato fuori i velocisti. Negli ultimi 5 km non ha tirato ...

Milano-Sanremo - trionfa Alaphilippe. Indietro Nibali e Viviani - : 'Non avrei mai sognato una giornata così , la squadra mi ha protetto come uno sprinter - le sue parole a Rai Sport dopo il trionfo -. Ho cercato di fare selezione sul Poggio ma non è stato ...

Milano-Sanremo - incidente tra auto e bus poco dopo il passaggio a Pavia : traffico in tilt : Pavia, 23 marzo 2019 - Code per oltre due ore e mezza, in entrambe le direzioni, per un incidente che ha coinvolto 2 auto e un pullman. Lo scontro è avvenuto questa mattina verso le 11 nel tratto dell'...