Milan | Scaroni ' Pronti a lasciare San Siro | con l Inter siamo alleati'

San Siro - Scaroni : «Se lo stadio non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

Milan - Scaroni : “Kessié-Biglia? Ci pensa Gattuso” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la lite fra Frank Kessie e Lucas Biglia durante il derby perso dai rossoneri contro l’Inter, a margine del workshop ‘Restart, insieme per il Calcio’, tenutosi nella sede di Sky: “Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso“. Sulla partita aggiunge: “Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria… Però è stata una bella partita“. SCARICA ...

Serie A - il presidente del Milan Scaroni eletto consigliere : ll presidente del Milan, Paolo Scaroni, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Lega di Serie A. Secondo quanto si apprende, dopo una prima votazione senza esito, il numero uno rossonero è stato eletto consigliere di Lega in sostituzione dell’ex ad del Milan, Marco Fassone, con 13 voti su 20 su una maggioranza […] L'articolo Serie A, il presidente del Milan Scaroni eletto consigliere è stato realizzato da Calcio e ...

Chirico brucia Scaroni : Il Milan ora vale il Nottingham in Europa - : ... «Siamo di gran lunga il club Italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno " ha detto il presidente del Milan -. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non ...

Nasce il Milan Club Parlamento : Galliani e Scaroni all'inaugurazione. FOTO : La fede rossonera che unisce al di là di qualsiasi pensiero politico. Su iniziativa di Adriano Galliani , ex Amministratore delegato rossonero e senatore di Forza Italia, è stato fondato il Milan Club ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Scaroni : «Milan club italiano con più tifosi al mondo grazie alle Champions» : Milan club Parlamento – C’era anche Paolo Scaroni tra i presenti all’inaugurazione del Milan club Parlamento. Il presidente del club rossonero – come riporta Milan News – ha parlato dell’importanza di avere un bacino di sostenitori in tutto il mondo: «Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la […] L'articolo Scaroni: «Milan club italiano con più tifosi al mondo grazie alle Champions» è stato ...

Milan - il presidente Scaroni fa sognare i tifosi : “nuovi top player - fair play permettendo…” : Milan, Paolo Scaroni ha analizzato il momento del club rossonero con un’occhiata anche al futuro in chiave calciomercato Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare del futuro del club rossonero ai microfoni del Sole 24 Ore. Il patron ha analizzato la situazione societaria Milanista che con l’arrivo di Gazidis si è ulteriormente rafforzata: “Abbiamo un amministratore delegato di grande caratura ...