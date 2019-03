Migranti | l' ultima follia dei buonisti | Dirottatori per necessità

ilgiornale

(Di venerdì 29 marzo 2019) La vicenda del mercantile dirottato da alcuniverso Malta continua a far discutere. La polizia maltese questa mattina, dopo l'attracco della nave nel porto de La Valletta, ha arrestato almeno tre persone accusate di aver dirottato il natante che era diretto in Libia verso le coste del sud Europa. L'operazione messa in atto daiche si trovavano a bordo del mercantile ha preoccupato e non poco le cancellerie europee e soprattutto ha messo in allarme Italia e Malta. Un dirottamento può avere esiti imprevedibili e di fatto potrebbe essere una sorta di "precedente" a rischio emulazione da parte dei altri gruppi direcuperati in mare durante una traversata. Ma dopo il blitz degli agenti maltesi e soprattutto dopo l'arresto deiche avrebbero organizzato e diretto il dirottamento, c'è chi giustifica iche si trovavano a bordo del mercantile. I ...

