Miglior materasso ortopedico

Nasce Dorelan ReActive : il materasso progettato scientificamente per Migliorare il recupero e le performance degli sportivi : Dorelan ReActive è la prima linea di materassi e cuscini progettata scientificamente per migliorare il recupero, il benessere e le performance degli sportivi Una fonte insostituibile di energia: il buon riposo è essenziale per il benessere e la salute sia fisica che mentale, soprattutto per chi conduce uno stile di vita particolarmente attivo. Aumentare la qualità del sonno è dunque l’obiettivo primario di tutti, in particolare di chi ...