Michael Jackson | la verità sulle molestie nel libro della sorella?

Sky Ferreira : "Michael Jackson mi ha aiutata da bambina" : Una nuova testimonianza a favore di Michael Jackson dopo le accuse contenute in 'Leaving Neverland'. A parlare, come riporta Nme , è Sky Ferreira , attrice e cantante dalle origini brasiliane e native ...

Chi è Leo Blanco il sosia di Michael Jackson : età - Instagram e vita privata : Chi è Leo Blanco il sosia di Michael Jackson: età, Instagram e vita privata Leo Blanco, ecco chi è Mercoledì 20 marzo 2019, nel corso della seconda puntata del nuovo programma in onda in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso – sarà ospite Leo Blanco il sosia di Michael Jackson. Un giovane argentino di appena 22 anni che si sta facendo conoscere per la sua volontà di assomigliare sempre di più al suo idolo. Leo Blanco, ...

Rabbino amico di Michael Jackson : "Le accuse sono vere" : Michael Jackson continua a essere al centro dei commenti di innocentisti e colpevolisti dopo l'uscita del documentario " Leaving Neverland ". Come riporta il Daily Mail , l'ultimo a parlare dell'...

Barbra Streisand difende Michael Jackson : "Aveva i suoi bisogni sessuali" : Il docufilm ' Leaving Neverland ' continua a sollevare un coro di indignazioni e polemiche in tutto il mondo. Il documentario ha messo in piazza le presunte molestie sessuali commesse da Michael Jackson ai danni di minori; di fatto è stata messa in discussione ancora una volta la figura di uno dei più ...

Katelyn elimina le musiche di Michael Jackson dall'esibizione - ma il risultato non cambia : Il documentario è stato presentato al Sundance Film Festival di febbraio e ha suscitato scalpore e indignazione in tutto il mondo. La Ohashi infatti non è stata l'unica a bandire le musiche del ...

Katelyn Ohashi elimina le musiche di Michael Jackson dall'esibizione - ma il risultato non cambia : Ha incantato tutti Katelyn Ohashi, la ventenne regina statunitense del corpo libero, con la sua esibizione durante il PAC-12 women's Gymnastics Championship di West Valley City, nello Utah, guadagnando un 10 pieno dalla giuria. Questa non è decisamente una novità considerando che la campionessa ci ha abituati a questi risultati grazie alle sue acrobazie, ma a cambiare è stato il repertorio musicale scelto dalla giovane. Che ...

Le tardive scuse di Barbra Streisand dopo le dichiarazioni shock sui “bisogni sessuali” di Michael Jackson : Ci sono voluti due giorni perché arrivassero le scuse di Barbra Streisand dopo le dichiarazioni shock sui "bisogni sessuali" di Michael Jackson e quella terrificante asserzione sul fatto che "l'abuso non li ha uccisi" riferita alle vittime delle presunte violenze sessuali denunciate nel documentario di Dan Reed Leaving Neverland. Le parole della Streisand in un'intervista al Times sulle testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, che ...

Barbra Streisand difende Michael Jackson dalle accuse di molestie sessuali : "Quanto accaduto non li ha uccisi - è colpa dei genitori" : È bufera su Barbra Streisand per le critiche mosse a Wade Robson e James Safechuck, i due uomini che hanno accusato Michael Jackson di molestie nel documentario Leaving Neverland. "Erano contenti di essere lì" e quello che è presumibilmente accaduto loro "non li ha uccisi", dice Streisand puntando il dito sui genitori dei due allora bambini più che sul Re del Pop."I bisogni sessuali" di Jackson "erano i suoi bisogni ...

Leaving Neverland - Barbara Streisand choc : “Michael Jackson aveva i suoi bisogni sessuali. E non ha ucciso nessuno”. Poi ritratta tutto : “I suoi bisogni sessuali erano i suoi bisogni sessuali, che derivassero da un certo tipo di infanzia o da un particolare Dna. E non ha ucciso nessuno“. A pronunciare queste parole è l’attrice e cantante americana Barbara Streisand che in un’intervista al quotidiano britannico The Times ha voluto difendere Michael Jackson dalle polemiche scatenate dalla messa in onda di “Leaving Neverland“, il documentario che ...

Barbra Streisand : "Michael Jackson aveva i suoi bisogni - non ha ucciso nessuno". Poi - la cantante si scusa... : Questa settimana, sul canale Nove, è andato in onda Leaving Neverland, il documentario che ha nuovamente alimentato le accuse di pedofilia rivolte a Michael Jackson, il Re del Pop scomparso nel 2009.I protagonisti di Leaving Neverland sono Wade Robson e James Safechuck, due uomini che hanno dichiarato di esser stati abusati sessualmente da Michael Jackson durante la loro infanzia.prosegui la letturaBarbra Streisand: "Michael Jackson aveva ...

I terrificanti commenti di Barbra Streisand su Michael Jackson pedofilo : “Credo agli abusi - ma non li ha uccisi” : Forse è stato solo un insieme di dichiarazioni riportate in modo inesatto, forse un'opinione espressa male, ma il commento di Barbra Streisand su Michael Jackson e il documentario Leaving Neverland è davvero terrificante. La diva di È nata una stella è entrata nel dibattito sul docufilm che sta innescando pesanti reazioni e conseguenze sull'eredità culturale lasciata dalla leggendaria popstar, accusata dai due protagonisti di Leaving ...