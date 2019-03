Miami Open 2019 | Federer batte Anderson | è in semifinale con Shapovalov

Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video : in Florida piove ancora : Tennis, Diretta Miami Open 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in Diretta streaming video.

DIRETTA Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video e tv : si torna a giocare! : Tennis, DIRETTA MIAMI OPEN 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in DIRETTA streaming video.

Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video e tv - orario - tennis - : tennis, Diretta Miami Open 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in Diretta streaming video.

Miami Open 2019 - i risultati di oggi : Federer batte Medvedev e vola ai quarti : Federer-Medvedev, la cronaca Nel primo set match in totale equilibrio fino al nono game, con turni di battuta rapidi e pochissime chances per chi risponde. All'improvviso però si accende Federer , ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Medvedev streaming video e tv - orario - tennis - : tennis, Miami Open 2019: iniziano i quarti di finale maschili nel torneo Master 1000, ma intanto Roger Federer deve ancora giocare il suo ottavo.

DIRETTA Miami Open 2019/ Djokovic Bautista streaming video : Kvitova per il n. 1 Wta : Tennis, MIAMI OPEN 2019: cronaca in DIRETTA delle partite che valgono per ottavi e quarti di finale. Segui il torneo in DIRETTA streaming video.

Diretta Miami Open 2019/ Djokovic Bautista streaming video e tv - orario - tennis - : tennis, Miami Open 2019: cronaca in Diretta delle partite che valgono per ottavi e quarti di finale. Segui il torneo in Diretta streaming video.

Miami Open : Cecchinato si arrende a Goffin al 3° turno. Pliskova e Halep approdano ai quarti : Marco Cecchinato è uscito di scena nella notte italiana al terzo turno del ' Miami Open' , secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che si disputa da quest'anno ...

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 3° turno : Federer agli ottavi : Avanti Anderson, fuori Dimitrov In una sezione di draw già orfana di attesi protagonisti quali Alexander Zverev, numero 3 del mondo, avanza il sudafricano Kevin Anderson , numero 7 del ranking e ...

DIRETTA Miami Open 2019/ Cecchinato Goffin streaming video : è il turno di Federer! : Tennis, MIAMI OPEN 2019: cronaca in DIRETTA dei match del torneo di tennis che si gioca in Florida. Segui le partite in DIRETTA streaming video.

Miami Open – Kyrgios show! Prima ace e no-look - poi gli insulti : l’australiano litiga con un tifoso! [VIDEO] : Genio e sregolatezza, Nick Kyrgios show a Miami: l’australiano Prima fa impazzire Lajovic con giocate da fenomeno, poi battibecca a distanza con un tifoso Nick Kyrgios è l’esempio perfetto del binomio ‘genio e sregolatezza’. Il tennista australiano a volte non ha proprio voglia di giocare, altre volte invece, scende in campo solo per divertirsi… a spese dell’avversario. Chiedere conferma a Lajovic, ...

Miami Open 2019 - il set folle di Kyrgios tra tweener - ace dal basso e una lite. VIDEO : Appena un'ora di match: un netto 6-3, 6-1 con cui Kyrgios ha facilmente superato il serbo Dusan Lajovic nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami, ma soprattutto uno show continuo in un primo set da ...

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 3° turno : Fognini eliminato da Bautista-Agut : Un Fabio Fognini in versione altalena, più discese che salite a dir la verità, saluta il Masters 1000 di Miami . Il tennista azzurro cede in due rapidi set a Roberto Bautista-Agut, numero 25 al mondo: 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del tennista spagnolo, meno falloso nel corso del match e attento a sfruttare i cali improvvisi del ligure. Fognini conduceva 6-2 negli head to head con ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Albot - soffrono Wawrinka e Kvitova : Diretta Miami Open 2019 streaming video e tv: in Florida si gioca per il torneo Atp Masters 1000 e Wta Premier Mandatory. In campo Federer e Cecchinato.