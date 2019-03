Miami | finale femminile tra Barthy e Pliskova

Tennis - Miami Federer e Shapovalov in semifinale - la Halep si ferma sul più bello : Miami - Roger Federer e Denis Shapovalov sono gli ultimi due semifinalisti del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento all'Hard ...

Tennis - Miami : la finale è Barty-Pliskova : Miami - Saranno l'australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova a disputare domani la finalissima del " Miami Open ", torneo Wta Premier Mandatory di scena da quest'anno sui campi in cemento ...

Tennis - Miami : Federer batte Anderson e trova Shapovalov in semifinale : Nella parte bassa del tabellone, rimasta presto orfana di attesi protagonisti, a cominciare da Alexander Zverev , numero 3 del mondo e secondo favorito del torneo, nonché finalista dodici mesi fa, ...

Miami Open - Barty e Pliskova in finale : Nell'altra semifinale Pliskova, numero 7 del ranking, si è imposta per 7-5 6-1 sulla romena Simona Halep, numero 3 del mondo, che ha visto così sfumare sul più bello la riconquista del trono mondiale,...

Miami : Federer in semifinale : Roger Federer accede alla semifinale del Masters 1000 di Miami . Lo svizzero, testa di serie numero 4, ha battuto senza grossi problemi il sudafricano Kevin Anderson per 6-0, 6-4. Al prossimo turno ...

Federer-Shapovalov - Semifinale Masters 1000 Miami : orario d’inizio - programma e tv : Nella notte italiana lo svizzero Roger Federer e il canadese Denis Shapovalov hanno raggiunto la Semifinale del ATP Masters 1000 di Miami. Il fuoriclasse elvetico ha sconfitto con un netto 6-0 6-4 il sudafricano Kevin Anderson, mentre il 19enne nato curiosamente a Tel Aviv ha avuto la meglio sullo statunitense Frances Tiafoe per 6-7 6-4 6-2. Lo svizzero scenderà in campo con i favori del pronostico dopo aver esibito una condizione di assoluto ...

Miami Open 2019 : Federer batte Anderson - è in semifinale con Shapovalov : Un Roger Federer sontuoso si è qualificato per la semifinale del Masters di Miami , secondo 1000 della stagione. Sul cemento dell'Hard Rock Stadiumm, si è vista la miglior versione del Re contro il ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue speranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...

ATP Miami – Federer in semifinale - Anderson ko in 2 set : per lo svizzero c’è Shapovalov : Federer in semifinale al torneo ATP di Miami: lo svizzero affronterà Shapovalov Roger Federer non ha dovuto faticare troppo, nella notte italiana, per staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Miami. Il tennista svizzero ha regolato in soli due set il sudafricano Anderson. Dopo un’ora e 26 minuti di gioco, Federer ha potuto alzare le braccia al cielo per la sua vittoria per 6-0, 6-4 che gli permettere di accedere alla ...

WTA Miami – Decretata la finale femminile - Halep ko : Pliskova sfida Barty per il titolo : Karolina Pliskova manda al tappeto Simona Halep, Barty ha la meglio su Kontaveit: Decretata la finale del torneo WTA di Miami Nonostante una fastidiosa pioggia che ha costretto gli organizzatori del torneo ad interrompere i match, sono riuscite a concludersi le sfide femminile valide per le semifinali del torneo WTA di Miami, in corso sui campi in cemento statunitensi. Le prime a scendere in campo sono state Kontaveit e Barty, con ...

Masters Miami : Federer in semifinale : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Roger Federer accede alla semifinale del Masters 1000 di Miami. Lo svizzero, testa di serie numero 4, ha battuto senza grossi problemi il sudafricano Kevin Anderson per 6-0, 6-4.

Tennis - Miami applaude la sorpresa Auger-Aliassime : il baby canadese in semifinale : Da lunedì tra i primi 40 al mondo Auger-Aliassime, che da lunedì entrerà di diritto tra i primi 40 del mondo, l'unico nato nel 2000, attualmente sarebbe il numero 33,, nei quarti di finale del torneo ...