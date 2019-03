Mezzo secolo di eccellenza per il Politecnico federale di Losanna

Diaconi sposati - Mezzo secolo di riforma : Città del Vaticano, 23 marzo 2019 - mezzo secolo dal ripristino del diaconato permanente nella Chiesa . Dopo un oblio lungo centinaia di anni, per la prima volta al mondo, il 22 gennaio 1969, nel ...

Di Maio sembra un bot che shakera Mezzo secolo di linguaggio politico : Chi vuol iniettarsi la quotidiana dose di comprensione dei Cinque Stelle oggi ha ben due opportunità. Può leggere l'intervista del Corriere a Di Maio , che è tutta un florilegio di frasi fatte in italiano neostandard, la lingua di chi vuol sembra re comprensibile a tutti mentre finge di parlare diffic

I Genesis e l'Italia : Mezzo secolo di amore e la rilettura di From Genesis to Revelation : Tra i Genesis e il pubblico italiano esiste un amore viscerale che ha superato le barriere del tempo. Oggi come ieri è facile scorgere una lacrimuccia nei volti di coloro che sentono parlare delle ...