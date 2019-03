Metro Roma | sit-in per riaprire la fermata Repubblica | “Per negozianti è questione

Dal deserto alla Metropoli - il romanzo saudita contemporaneo : di Federica Pistono* Il romanzo saudita contemporaneo offre all’Occidente l’immagine di un regno tanto ricco quanto conservatore, in cui la šari?ah (la legge islamica) è applicata alla lettera e le libertà civili appaiono particolarmente ridotte. L’immagine corrisponde alla realtà, giacché non esiste pluralismo politico e l’interpretazione dell’Islam adottata ufficialmente nel Paese, il wahhabismo, è una delle più restrittive. Se è evidente che ...

Che diavolo sta succedendo alla Metropolitana di Roma? : (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) L’ultimo brivido è arrivato martedì scorso, quando ha chiuso anche la fermata di Furio Camillo, sull’Appia, per riaprire poco dopo. Il dramma delle stazioni della metropolitana romana chiuse sembra colpire soprattutto le stazioni della metro A di Roma, che taglia la città da Nord-Ovest a Sud-Est ed è la più importante per il centro storico e il cosiddetto tridente, il triangolo che parte da piazza del Popolo e si ...

Roma - stazioni Metro Atac chiuse : ira commercianti/ 'Siamo in ginocchio' : Roma, commercianti sul piede di guerra per le stazioni della metro Atac chiuse: serviranno tre mesi per riaprire, l'appello all'assessore Meleo.

Roma - Metro chiuse : sindaca Raggi revoca l’appalto alla ditta che fa manutenzione. Atac - via otto responsabili degli impianti : Saltano appalti e incarichi a Roma per la vicenda delle scale mobili della metropolitana, che ha portato alla chiusura delle uniche tre stazioni nel centro storico della Capitale. Creando non pochi disagi alla cittadinanza. Come richiesto espressamente dalla sindaca Virginia Raggi, l’ufficio legale della municipalizzata Atac Spa sta organizzando la rescissione immediata dell’affidamento alla ditta che si occupa delle manutenzioni degli impianti ...

Metro Roma - Raggi : verso risoluzione contratto ditta manutenzione : Roma, 25 mar., askanews, - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato così la situazione della Metro A di Roma con tre stazioni chiuse per guasti alle scale mobili, parlando al termine della ...

Roma - Raggi : “Metro Repubblica? Dichiarazioni vergognose del manutentore delle scale mobili. Sospendiamo contratto” : “Ho letto questa mattina Dichiarazioni vergognose del responsabile della ditta di manutenzione che si occupa in particolare di scale mobili. Sembrerebbe attribuire la responsabilità addirittura ai passeggeri che con i trolley magari rompono le scale mobili. Io una cosa del genere non l’ho mai sentita. Ho già chiesto ad Atac di verificare se ci fossero le condizioni per risolvere immediatamente il contratto con questa ditta, mi dicono ...

Metro Roma - tre fermate chiuse : il disagio di turisti e cittadini : I turisti si aggirano increduli per il centro di Roma, dove tre fermate consecutive della Metro - Spagna, Barberini e Repubblica - sono chiuse da cancelli sui quali spicca una sibillina scritta rossa, ...

Ci sono tre stazioni della Metropolitana chiuse nel centro di Roma : Dopo quella di Repubblica, sono state chiuse anche Barberini e Spagna per problemi alle scale mobili: il centro storico ora è di fatto isolato

Roma - Metro chiuse : Codacons annuncia azione collettiva contro Atac : Dopo la chiusura delle stazioni metro Barberini e Spagna, che si aggiunge allo stop che da ottobre interessa la fermata Repubblica, il Codacons annuncia in un comunicato una azione risarcitoria ...

Metro a Roma - altre dieci stazioni sono a rischio : 'Così i turisti se ne vanno altrove' : ... con un filotto di tre fermate su tre zavorrate dalle scale mobili accartocciate o a rischio crac, per i turisti non è proprio comodo aggirarsi tra i monumenti che il mondo c'invidia. Albergatori e ...

Roma : Gasparri - 'grillini sognavano funivie ma chiudono la Metro' : Roma, 25 mar. (AdnKronos) - “sognavano le funivie hanno chiuso perfino la metropolitana. Si conclude in maniera miserevole l’epopea dei grillini a Roma, guidati dalla Raggi, la persona più incapace e irresponsabile che abbia calcato le scene del Campidoglio". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparr

Metro Roma - chiuse stazioni di Repubblica - Barberini e Spagna. Negozianti e sindacati : “Problema serio - rischio paralisi” : Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della Metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte e tre centralissime. Da fine ottobre scorso chiusa la stazione di Repubblica, in seguito al crollo delle scale mobili al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Giovedì la stazione Barberini è stata chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala ...

Roma - centro quasi isolato per chiusura delle stazioni Metro : Domenica senz'auto ma anche senza la possibilità di andare verso i quartieri storici a causa del blocco giudiziario per il mal funzionamento di alcune scale mobili delle fermate Barberini, Spagna e ...

