Mercato Torino | Zaza verso l’addio | i nomi per il sostituto FOTO ...

CalcioMercato Juventus : Higuain rischia il ritorno a Torino - i bianconeri sperano nel FPF : La Juventus è una delle società più virtuose a livello economico dei top club europei, merito di investimenti mirati, di plusvalenze e anche di eccellenti cessioni che spesso sono servite per finanziare il mercato. Probabilmente però in estate dovrà affrontare una vera e propria grana che riguarda il centravanti argentino Higuain, ceduto lo scorso Calciomercato estivo al Milan, in prestito oneroso (circa 18 milioni di euro) con diritto di ...

CalcioMercato - come sarebbe il Torino senza cessioni : Tanti italiani in tutti i reparti, una difesa rapida e prolifica e un reparto offensivo made in Sud da far invidia alle principali squadre del mondo. Ecco come potrebbe disporre il suo 11 Mazzarri se i granata non avessero ceduto tutti i propri talenti. Un 4-4-2 molto offensivo, dove la qualità è garantita in ogni posizione NON SOLO TORO, ...

Mercato Torino - manovre in attacco : via Zaza - il nome del sostituto : Mercato Torino – Battuta d’arresto in casa Torino, il club granata ha dovuto fare i conti con un brutto passo falso davanti al pubblico amico contro il Bologna, si complica la corsa all’Europa League ma la squadra di Mazzarri può togliersi ancora importanti soddisfazioni fino al termine della stagione. Sono in corso valutazioni sul fronte Mercato, in particolar modo il presidente Cairo sta lavorando per l’attacco. ...

Okaka svela un retroscena di Mercato : 'Sono stato vicino al Torino' : E' l' Udinese la squadra che ha fatto riassaporare la serie A al centravanti cresciuto nelle giovanili della Roma ma, come lo stesso Okaka ha rivelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport , ...

CalcioMercato Juventus - asse caldo Torino-Genova : può arrivare Kouamè : Calciomercato Juventus – La Juventus segue sempre i migliori talenti italiani e stranieri del nostro campionato, come ha già confermato stamattina il ds della vecchia signora Fabio Paratici. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un forte interesse per Kouamè del Genoa, ma stando alle ultime indiscrezioni, al momento non risultano affondi o trattative […] More

CalcioMercato Juventus : Chiesa potrebbe arrivare a Torino - ai viola Kean più soldi : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, vorrebbe svecchiare la squadra e ha messo nel mirino Federico Chiesa, fortissimo attaccante esterno che milita nelle fila della Fiorentina. Il giocatore viola è uno dei migliori talenti del calcio italiano e ha ancora enormi margini di miglioramento, considerando la giovane età. La Fiorentina lo valuta almeno cento milioni di ...

Ramsey alla Juventus/ CalcioMercato - il gallese firma il pre-contratto : a Torino da luglio : Aaron Ramsey è un giocatore della Juventus, non ci sono più dubbi. Passerà a parametro zero ai bianconeri a luglio, quando saluterà l'Arsenal.

Udinese - Nicola : 'Legato al Torino. E sul Mercato...' : Nicola prosegue: 'Sono legato al Torino: in granata ho vissuto momenti fantastici ma ora sono l'allenatore dell'Udinese e il mio mondo è solo 'bianconero'. Il Torino è una squadra che ha grande ...

CalcioMercato - Junior Messias al Crotone : chi è il brasiliano che lavorava come fattorino : "Ci piace perché è un calciatore che gioca esterno alto, trequartista, è un mancino rapido che sa fare gol - ha dichiarato a Sky Sport il ds del Crotone, Ursino -. E adesso chi vuole giocare sulla ...

CalcioMercato Torino - è ufficiale il prestito di Milinkovic-Savic all'Ascoli : Torino - Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato "di aver ceduto all' Ascoli Calcio 1898 FC, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive del ...

CalcioMercato - le ultime trattative : colpi di Parma e Cagliari - sorprese di Torino ed Udinese : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, domani si chiude la finestra invernale. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Torino segue con molta attenzione Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado, costa 4 milioni di euro. L’Udinese prova a rinforzare il centrocampo e stringe per portare in bianconero uno tra Liam Kelly e Alfa Semedo. Si sblocca la trattativa che porterebbe ...