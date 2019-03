Mercato Juventus | il Paris Saint Germain punta un tuo attaccante

Mercato Juventus - (RAI) : “La Juve ha scelto il nuovo terzino” : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di Mercato “Rai“, la Juventus avrebbe già scelto il futuro della fascia sinistra. Non ci sarà nessun assalto a Marcelo. Il terzino del Real Madrid, dopo l’arrivo di Zidane, sembrerebbe esser destinato a restare a Madrid. Non solo: la Juventus sarebbe pronta a puntare […] More

Mercato Inter - la bomba dalla Spagna : in arrivo Modric grazie alla… Juventus : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il fondamentale match di campionato contro la Lazio, vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. Fiducia ritrovava in casa nerazzurra dopo il successo nel derby contro il Milan, l’intenzione adesso è quella di iniziare una striscia di risultati positivi. Nel frattempo si continua a parlare di Mercato, in particolar modo notizia importante che arriva direttamente ...

Mercato Juventus - non solo Kroos : Paratici piomba su un altro Blancos : Mercato Juventus – Paratici guarda attentamente in casa del Real Madrid. Negli ultimi mesi sono tanti i nomi dalla Spagna accostati alla Juventus. Marcelo, Isco, Modric, Asensio, Bale e come ultimo addirittura Varane, ma adesso spunta un’altra clamorosa ipotesi. L’arrivo di Zidane ha stravolto le gerarchie a Madrid. Marcelo e Isco da panchinari son tornati […] More

CalcioMercato Juventus - sfida col PSG per il giovane difensore : i dettagli : Calciomercato Juventus – Ruben Dias, difensore del Benfica, è uno dei prospetti più interessanti in circolazione, l’interesse bianconero c’è ma anche la concorrenza del Psg. I bianconeri hanno messo nel mirino, da qualche tempo, il difensore del Benfica Ruben Dias; la strada per arrivare al 22enne sembrava spianata, secondo Paris United però si sarebbe inserito anche il Paris Saint–Germain per far concorrenza alla Juventus. Leggi anche: ...

Mercato Juventus - decisa la prima cessione della prossima stagione : Mercato Juventus – La Juventus è al lavoro per preparare la prossima gara di campionato, i bianconeri in campo nel match contro l’Empoli, la vittoria dello scudetto è già ipotecata per la squadra di Allegri ma l’intenzione adesso è quella di tornare al successo dopo il passo falso contro il Genoa. Sono ore di ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo, il portoghese non sarà sicuramente in campo nel match contro gli ...

Mercato Juventus - Paratici affonda il tiro : offerta da 70 milioni : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estiva. Paratici sarebbe pronto a scalare le marce per tentare l’assalto reale e concreto a due obiettivi in vista del futuro. Come detto e ribadito, il primo colpo in programma in casa bianconera […] More

Juventus - Zaniolo obiettivo di Mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

CalcioMercato Juventus - il Real Madrid sarebbe pronto all'offerta per Pjanic : Ci si aspetta una piccola rivoluzione dal prossimo anno da parte di molti top club europei, alcuni per esigenze anagrafiche, altre per i risultati deludenti raggiunti in questa stagione. La Juventus è una di quelle che investirà in maniera notevole sul mercato, sia in acquisti che in cessioni, in quasi tutti i settori. Riguardo al settore difensivo, ad esempio, l'addio alla Juventus (e probabilmente al calcio giocato) di Barzagli ed il difficile ...

CalcioMercato Juventus - potrebbe arrivare lo scambio Pjanic-Kroos : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, talentuoso centrocampista bosniaco, perno della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il classe 1991, sicuramente uno dei migliori giocatori d'Europa nel suo ruolo, potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Su di lui, infatti, ci sono numerose squadre. Il club maggiormente interessato al ...

Mercato Juventus - doppio blitz di Paratici e Agnelli : i dettagli : Mercato Juventus – Agnelli e Paratici spingono sull’acceleratore: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il presidente e il direttore sportivo della Juventus sono protagonisti di un doppio blitz che potrebbe avere ripercussioni importanti nell’immediato sul Mercato bianconero. Il primo quest’oggi è volato ad Amsterdam dove si svolgerà l’assemblea dell’Eca, la grande lega che gestisce la maggior ...

CalcioMercato Juventus - tutto fatto per il rinnovo di Mandzukic fino al 2021 : Era nell'aria, ma adesso è praticamente cosa fatta: Mario Mandzukic e la Juventus insieme fino al 2021. Sono stati infatti risolti gli ultimi dettagli sul rinnovo dell'attaccante croato con i ...

Mercato Juventus - c’è l’affondo : doppio colpo a sorpresa dalla Roma : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista in vista del prossimo Mercato estivo. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di “TMW“, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo reale e concreto per due giocatori della Roma. Una doppia trattativa che potrebbe decollare solamente in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima fase […] More

CalcioMercato Juventus - Varane osservato speciale ma c’è Zidane da convincere : Il Calciomercato della Juventus è sempre più in movimento e l’occhio di Paratici è puntato sulla difesa. De Ligt è il primo della lista ma la concorrenza è folta e il Barcellona sembra aver accumulato un buon vantaggio negli ultimi giorni. Così i bianconeri vorrebbero provare l’offensiva per Varane che non sembra più incedibile per il Real Madrid. Calciomercato Juventus: parte la trattativa per Varane Il Calciomercato della Juventus dall’Olanda ...

Mercato Juventus - Paratici tratta con la Roma : pronto a pagare la clausola : Mercato Juventus – Pellegrini alla Juventus potrebbe essere uno dei grandi affari di Mercato per la prossima stagione e la Juventus vorrebbe approfittarne già adesso. Paratici ha pronta la mossa giusta per portarlo a Torino. Lorenzo Pellegrini è di sicuro uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico italiano e non solo. Dopo l’affare Cristiano […] More