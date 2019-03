Melissa Satta calciatrice per un giorno | l’ex velina si allena col Milan femminile e

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)‘nuovo acquisto’ del: giornata speciale in campo per l’exNonostante la rottura con Boateng,continua a seguire con passione il mondo del calcio. La bella ex, padre del piccolo Maddox, è ormai ospite fissa infatti a Quelli che il Calcio, ma è stata l’esperienza vissuta ieri che l’ha fatta vedere con occhi diversi da tutti i suoi fan.La modella sarda ha infatti partecipato all’mento delieri mattina. Scarpette da calcio e divisa rossonera per, che ha mostrato tutte le sue qualità nel palleggio, facendo gli stessi esercizi delle giocatrici, dimostrandosi molto abile col pallone. L’exha postato diverse Storie Instagram e anche un video in slow motion nel quale mette la palla in rete, sotto il quale i più attenti hanno notato un importante ...

s7s_10 : RT @theo__94: Melissa Satta è più elegante calcisticamente di skrinio - perriessmjle : RT @theo__94: Melissa Satta è più elegante calcisticamente di skrinio - ccpensi : RT @theo__94: Melissa Satta è più elegante calcisticamente di skrinio -