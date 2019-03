Mediaset | ecco lo stipendio nel 2018 di Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri | cifre da

Salvini primeggia nei tg Rai - Berlusconi domina a Mediaset. Ecco i dati Agcom : Salvini, Berlusconi Matteo Salvini primeggia, non solo nei sondaggi. E parla un sacco. Il vicepremier e Ministro dell’Interno risulta infatti il politico che ha parlato di più nei telegiornali della Rai (ad eccezione del Tg3) nel periodo dal primo al 28 febbraio 2019. Le dichiarazioni del leader leghista in veste istituzionale hanno trovato ampio spazio anche sulle testate delle altre emittenti, ma in misura minore. Nei Tg Mediaset, ad ...

Mediaset - addio a Gerardo Greco? L'indiscrezione : addio a tempo record - ecco dove va : Un addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi? Pare proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni rilanciate da affaritaliani.it. Si parla di Gerardo Greco, che sarebbe sul punto di firmare un contratto con Discovery. Nel caso, per Greco si tratterebbe della fine di un avventura un poco infelice

Adrian - Adriano Celentano cede a Mediaset : ecco come rivoluzionano lo show dopo il flop : Che Adrian sia stato rimandato a settembre si sapeva. Quello che ancora non era noto è che la trasmissione di Adriano Celentano trasmessa su Canale 5 lascia il Teatro Comploy di Verona per approdare a Milano. Sul nuovo numero del settimanale Oggi si legge l'indiscrezione bomba. In questi giorni l'en

Pietra tombale su Adrian. Ecco cosa chiede Mediaset a Celentano : Adesso è ufficiale: 'Adrian' salverà il mondo in autunno. Il cartone animato, testamento spirituale di Adriano Celentano, non tornerà prima di sette mesi. Dopo il clamoroso flop dello spettacolo e ...

Che fine Ha Fatto Adrian? Ecco Cosa sta Accadendo in Mediaset! : Il cartone animato Adrian, ideato interamente da Adriano Celentano, è sparito dai palinsesti invernali. Che Cosa sarà mai accaduto? La verità ce la spiega un addetto ai lavori! Agli inizi del mese di febbraio, i dirigenti Mediaset avevano Fatto sapere ai propri telespettatori che il cartone animato prodotto da Adriano Celentano, “Adrian”, sarebbe stato sospeso. Ecco come avevano giustificato questo slittamento di palinsesto: “A ...

L'ex giudice di Forum : «Mediaset mi ha cacciato in 5 minuti». Il caso Foti - ecco cos'è accaduto : Francesco Foti , L'ex giudice di Forum ha parlato con l'Adnkronos ricordando la giornata in cui Mediaset gli ha fatto sapere che era sospeso dal programma: con Mariolino Leonardi, avvocato civilista ...

Domenica Live - non andrà in onda il 10 febbraio. Sorpresa a Mediaset - Barbara D'Urso : ecco perché : Domenica Live con ogni probabilità non andrà in onda la prossima settimana, Domenica 10 febbraio 2019. Una sospensione momentanea che nulla ha a che fare con la sfida alla concorrente Domenica In condotta da Mara Venier che quel giorno peraltro si allungherà fino alle 18.45 per lo speciale post Sanr

Maria De Filippi e il blitz in Rai - l'indiscrezione : "Ecco cosa sta chiedendo a Mediaset" : I bene informati hanno riferito di un incontro tra il direttore di Raiuno Teresa De Santis con Maria De Filippi. La De Filippi - si legge su TvBlog - si è presentata alla portineria di viale Mazzini chiedendo del direttore di Rai 1. Secondo quanto apprendiamo l'incontro è stato molto cordiale. cosa