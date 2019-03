Maxi grandinata in Florida | danni ingenti a Melbourne

Maltempo in Liguria : grandinata sull’A12 - Maxi tamponamento vicino Rapallo : Una forte grandinata si è registrata questa mattina nel Levante ligure: il fenomeno ha provocato un tamponamento a catena in A12, tra Rapallo e Chiavari, che ha coinvolto un tir e 7 vetture. Non si registrano feriti gravi ma l’incidente sta causando code e rallentamenti in direzione di Livorno. L'articolo Maltempo in Liguria: grandinata sull’A12, maxi tamponamento vicino Rapallo sembra essere il primo su Meteo Web.