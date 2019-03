Mauro | un leghista contro il Congresso E tutti gli altri personaggi di Verona

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) «È tutta una carnevalata».Bonato ci accompagna per le viuzze tra l’Arena, le tette di Giulietta accarezzate dai turisti di mezzo mondo e il Palazzo della Gran Guardia dove si tiene ilMondiale delle Famiglie. Per lui,dal 1990, parlamentare per due legislature e fino a qualche giorno fa capogruppo del partito nel consiglio comunale di, è troppo: «Ho chiesto al sindaco di togliere il patrocinio. Mi hanno prima ignorato, poi diffamato». Si è dimesso da capogruppo. E protesterà assieme alle associazioni (anche cattoliche), «per umanizzare i trogloditi» del suo stesso partito. «Perché questa storia non ci appartiene» (il video in alto).La «storia» della prima giornata si chiude con unveronese che si vergogna di essere unveronese, un aborto equiparato all’omicidio e un feto di plastica. Poco a che vedere con «l’amore, la famiglia e la ...

