Masters Miami | Federer in semifinale

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : John Isner non abdica - la prima di Auger-Aliassime : Sono John Isner e Felix Auger-Aliassime i primi semifinalisti del Masters 1000 di Miami. L’americano ha sconfitto in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut e lo stesso ha fatto il canadese contro il croato Borna Coric. I due giocatori si ritroveranno di fronte venerdì, in quello che sarà il primo scontro in assoluto tra di loro. Continua la rincorsa al bis di John Isner a Miami. Il gigante statunitense ha vinto in Florida lo scorso anno ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer doma Daniil Medvedev in due set ed accede ai quarti di finale : Lo svizzero Roger Federer non si distrae come Novak Djokovic e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). L’elvetico si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.15 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 3 minuti di partita. Un match nel quale la testa di serie n.4 del torneo della Florida ha alzato il livello nei punti “caldi”, conquistando con estrema autorevolezza ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la caduta di Novak Djokovic - Shapovalov e Auger-Aliassime ai quarti di finale : Nella notte italiana si è delineato in maniera quasi completa il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami (Florida) e le sorprese non sono mancate. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic, in modo del tutto inatteso, è uscito di scena contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.25 del ranking e testa di serie n.22. L’iberico si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia sul Centrale, ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Roger Federer accede agli ottavi. Tsitsipas vince ed ora sfida Shapovalov : Roger Federer risponde a distanza a Novak Djokovic e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo svizzero sconfigge in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5 6-3 e continua il suo cammino verso una possibile finale contro l’attuale numero uno del mondo. Nel prossimo turno, però, lo svizzero dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev, che vince la battaglia dei tiebreak contro l’americano Reilly ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la corsa di Marco Cecchinato termina al terzo turno. David Goffin vince in due set : termina al terzo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel terzo turno del Masters 1000 di Miami di Tennis. L’azzurro è stato sconfitto nel match tenutosi nella notte italiana dal belga David Goffin, numero 20 ATP e 18 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Per il 28enne nativo di Rocourt si tratta del terzo successo in quattro sfide contro il nostro Cecchinato, non in grado di disinnescare il gioco ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di domenica 24 marzo. Djokovic soffre ma conquista gli ottavi di finale - bene Kyrgios : Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo che mette in palio un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistita ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate. Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due set con qualche rimpianto : Termina al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Marco Cecchinato accede al terzo turno senza giocare. Forfait di Damir Dzumhur : Non vedremo in campo nella serata italiana il nostro Marco Cecchinato nel secondo turno del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti). Il palermitano (n.16 del mondo), infatti, accede al terzo round senza giocare per effetto del Forfait del bosniaco Damir Dzumhur, numero 53 ATP, a causa di un problema alla schiena. L’azzurro quindi affronterà nel prossimo incontro il vincente della sfida fra il belga David Goffin, numero 20 della ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fognini si sblocca! Battuto in tre set l’argentino Andreozzi : Dopo cinque sconfitte consecutive, Fabio Fognini ritrova la vittoria nel circuito maggiore e lo fa soffrendo ed in rimonta nel match di secondo turno al Masters 1000 di Miami. Il Tennista di Arma di Taggia ha sconfitto in tre set l’argentino Guido Andreozzi, numero 80 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e venticinque di gioco. Fognini non vinceva un match addirittura dal secondo turno degli Australian Open, quando si ...