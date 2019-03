Marotta | «Icardi? Gestito nell' interesse dell' Inter»

Marotta : 'Icardi? Decisione per il bene di tutti. Non volevo Ronaldo? Falso' : In Italia abbiamo carenza nelle strutture e le squadre devono fornirsi di stadi adeguati, altrimenti non si possono vendere spettacoli di alta qualità'. SU ICARDI - 'Premio Nobel per la trattativa ...

Icardi torna in gruppo : anche Zhang - Ausilio e Marotta ad Appiano : ... dal presidente Steven Zhang, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato Area Sport Beppe Marotta . Dopo l'opera di mediazione svolta dall'avvocato Nicoletti, l'argentino ...

Incontro Marotta-Nicoletti : trovato l’accordo sul caso Icardi : Giuseppe Marotta e l’avvocato Paolo Nicoletti sono riusciti nel ruolo di mediatori trovando l’accordo sul caso Icardi: vedremo quale sarà la versione ufficiale dell’accaduto Accordo sul caso Icardi. L’attaccante argentino dell’Inter tornerà ad allenarsi in gruppo da questo giovedì. La svolta è arrivata dopo l’Incontro tra l’Amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta e l’avvocato ...

Icardi - incontro Marotta-Nicoletti : ANSA, - MILANO, 20 MAR - Nuovo confronto tra l'ad dell'Inter Beppe Marotta e l'avvocato Nicoletti, che segue Icardi nella vicenda, ed è schiarita nella vicenda che ha portato al 'divorzio' in casa. Il ...

Inter. incontro Marotta-Nicoletti - Icardi torna in gruppo : Inter, Marotta-Nicoletti, Icardi torna in gruppo. La vittoria nel derby, il confronto avviato tra giocatore e agente con la società.

Caso Icardi – Marotta risolve l’intricata faccenda - raggiunto l’accordo con Maurito : Mauro Icardi torna ad allenarsi in gruppo, segnali di schiarita tra l’attaccante e l’Inter dopo l’incontro tra Marotta e l’avvocato Nicoletti C’è l’intesa tra Mauro Icardi e l’Inter. Il calciatore argentino, che non si è più allenato coi compagni dalla notizia che gli comunicava che non sarebbe più stato il capitano dei nerazzurri, tornerà ad allenarsi con il gruppo già domani. Dopo l’ultimo ...

Icardi-Inter - rientro vicino/ Marotta a Wanda Nara : 'Spero torni presto' : Mauro Icardi, segnale social all'Inter: le parole della moglie-agente Wanda Nara e dell'ad Marotta sul possibile riavvicinamento tra le parti dopo la rottura.

Galeazzi : 'Marotta vuole trattenere Icardi - soprattutto per non farlo finire alla Juve' : Questa settimana il calcio giocato si sposta sugli incontri di qualificazioni per Euro 2020 delle nazionali, l'evento europeo sarà il primo itinerante nella storia, infatti i match si disputeranno in diversi città europee, e quindi non più in un'unica nazione. L'Italia giocherà le prime due partite in casa contro la Finlandia ed il Liechtenstein, e sono ben 6 gli juventini convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Agli 'storici' Bonucci ...

Inter - Marotta vuole la pace con Icardi : “Può dare ancora tanto” : Inter Marotta – Ormai il caso Icardi va avanti da quasi due mesi e, i tifosi neroazzurri, adesso vogliono chiarezza. L’ad dell’Inter ha commentato la vicenda, spiegando il motivo della decisione presa dalla società di togliere la fascia al numero 9: “Con Mauro ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia – ha commentato lunedì […] L'articolo Inter, Marotta vuole la pace con Icardi: “Può dare ...

Marotta : «Icardi è un bravo ragazzo - può dare ancora tanto all'Inter» : MILANO - Prove di distensione in casa Inter. Con Icardi " ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto ". Giuseppe ...

Inter - Marotta tende la mano ad Icardi : “sto tentando di ricomporre la situazione” : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sul caso Icardi, con l’intento di ricucire la rottura venutasi a creare L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, ha parlato nuovamente del caso Icardi. L’ex dirigente juventino è Intervenuto durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Le sue parole rivelate dall’Ansa sembrano essere un’apertura nei ...

Inter - Marotta sul caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, Intervenuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

Tra Icardi e Marotta sarebbe 'quasi pace' - Wanda : 'Il problema non sono i soldi' : Wanda Nara era sicura che l'Inter avrebbe vinto il derby. Lo ha ribadito ieri sera a Tiki Taka di cui è presenza fissa, esprimendo quelle che erano le sue sensazioni prima della sfida con il Milan. Chiaro che però, nella circostanza, a tenere banco sono sempre le eventuali news sul marito, Mauro Icardi, di cui come noto Wanda riveste anche il ruolo di agente. La domanda che tutti si pongono è legata alla permanenza dell'ex capitano all'Inter ed ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell'Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...