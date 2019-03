Maria Monsè ricorda il provino con Harvey Weinstein a Pomeriggio 5 | «Non sapevo che era

Maria Monsè finisce in ospedale dopo lo scontro a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Maria Monsè in ospedale dopo lo scontro con la Marchesa d’Aragona Ieri Pomeriggio Maria Monsè e la Marchesa d’Aragona hanno litigato molto furiosamente a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. In quella circostanza la Marchesa ha anche preso per il polso la popolare showgirl, facendole al quanto male. Motivo per cui oggi Maria Monsè ha annunciato di dover andare in ospedale per fare degli accertamenti. Difatti la ...

Lite tra Maria Monsè e la Marchesa in tv - D'Urso furiosa : 'Se lo rifai non ti invito più' : Momenti di tensione oggi nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso durante il quale c'è stato uno scontro molto acceso tra la Marchesa D'Aragona e Maria Monsè. Che tra le due donne non corra affatto buon sangue era già risaputo dato che in passato, prima al Grande Fratello Vip e poi nei salotti della stessa D'Urso, se ne sono dette di tutti i colori. Questo pomeriggio la goccia che ha fatto ...

Tina Cipollari appare a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso per il matrimonio di Maria Monsè : Ieri, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto con successo da Barbara D'Urso è stato celebrato il matrimonio di Maria Monsè. Le telecamere della trasmissione di Canale 5 sono andate a curiosare all'interno della location dove la Monsè ha scelto di festeggiare (per la quarta volta!) il suo matrimonio e tra gli invitati vi erano anche molti personaggi noti dello spettacolo, tra cui Tina Cipollari, l'opinionista di ...

Pomeriggio 5 - Maria Monsè ha un crollo nervoso : "Mio marito mi trascura - è ingrassato di 10 kg" : Maria Monsé, ospite di Pomeriggio 5, si è lasciata andare a una confessione molto intima sulla sua vita di coppia: "Mio marito mi trascura". La showgirl ha ammesso a Barbara D'Urso che presto si risposerà ma accanto ai retroscena sulla piccante "cerimonia di pizzo" non sono mancate le lamentele. La

