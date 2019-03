Marchisio sta con San Siro | ' Tra gli stadi più belli al mondo | non venga abbattuto!'

Marchisio racconta la Juve e la sua nuova vita : 'Andare via è stato molto doloroso' : Claudio Marchisio può essere definito un vero cuore Juve. Un calciatore che ha mosso i suoi primi passi da giocatore, nella Vecchia Signora. Dopo é cresciuto all'interno dello stesso club, sia come calciatore che come uomo. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha dato anche una sua interpretazione circa l'avventura di Cristiano Ronaldo a Torino. Marchisio e la Juventus Il Principino nella sua ...