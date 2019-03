Maltempo Veneto | mille volontari con Zaia ricordano la tempesta Vaia

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Non finiro’ mai di dire grazie a ciascuno di voi, siete la nostra forza, la parte piu’ bella della nostra societa’ come, ancora una volta, in occasione della terribileavete saputo dimostrare”.Cosi’ il presidente delLucarivolgendosi agli oltredella Protezione Civile e ai soccorritori che sono arrivati alla Spes Arena di Belluno dove la Regione delquesta sera ha voluto rendere omaggio ai 4.000 uomini e donnedi Protezione Civile intervenuti in tutto il territorio, ed in particolare nel bellunese, in occasione dell’ondata didi fine ottobre 2018. “Una tragedia che ci ha profondamente toccato e ferito – ha aggiunto – che ha messo in ginocchio le nostre montagne dove 28mila ettari di bosco sono stati rasi al suolo. Eppure, anche in questa occasione, ...

