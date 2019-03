Maltempo Sicilia | danni alle aziende agricole | declaratoria per lo stato di calamità in 7

Maltempo : allerta meteo giallo in Sicilia : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso per oggi un avviso con livello di allerta meteo giallo. In particolare si prevedono precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli

Arriva il Maltempo - allerta meteo gialla sulla Sicilia : Una circolazione depressionaria interessa le nostre regioni meridionali portando delle precipitazioni sparse anche in Sicilia. Piogge che perdureranno fino a sera sulla parte occidentale e meridionale dell’Isola. Temperature in lieve calo, venti in prevalenza da ENE anche moderati. Mari mossi. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per la nostra Regione. L'articolo Arriva il maltempo, allerta meteo gialla sulla Sicilia ...

Maltempo : domani ancora allerta gialla per la Sicilia : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - allerta meteo gialla anche domani sulla Sicilia. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale precipitazioni interesseranno tutta l'isola con un rischio idrogeologico e idraulico giallo su tutto il territorio.

Allerta Meteo : Maltempo in Sicilia per una Goccia Fredda nel Maghreb - l’Anticiclone infuoca il Centro/Nord [MAPPE] : 1/23 ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa attivato il presidio della protezione civile : E’ stato attivato a Ragusa il presidio di protezione civile per condizioni meteo avverse. Per domani il sindaco Giuseppe Cassi’ ha disposto in via precauzionale la chiusura di cimiteri e ville comunali. Da stasera e fino a domani, è stata segnalata una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. La ...

Meteo - arriva il Maltempo : allerta gialla da stasera in Sicilia : La Protezione Civile della Sicilia dalla sera di oggi, 20 marzo, e per le prossime 24-36 ore, annuncia un'allerta Meteo gialla. Pioggia vento forte.

Allerta Meteo Sicilia : Maltempo e criticità gialla per domani : La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di Allerta Meteo giallo per la giornata di domani in Sicilia. L’avviso contenuto nel bollettino riguarda l’intero territorio Siciliano. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: maltempo e criticità gialla per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e Maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - venti di burrasca in Calabria e Sicilia - allerta Protezione Civile : Un'area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di Maltempo sulle estreme in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo - attenzione all’estremo Sud : dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte Maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord : 1/4 ...

Maltempo Sicilia : danni nel catanese - dalla Giunta l’ok al risarcimento : E’ stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per la provincia di Catania. In seguito agli eventi alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018 sono stati stimati danni alle produzioni, con particolare riguardo al settore orticolo, agrumicolo e olivicolo, per euro 111 milioni di euro ed alle strutture per 62 milioni di euro. Sono previsti gli aiuti in conto ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Da domani limitazioni al traffico sulla statale Corleonese” : Da domani, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico su due strade statali. In particolare, sulla strada statale 118 ”Corleonese Agrigentina”, sarà istituito il senso unico alternato dal km 44,500 al km 45,000, tra Prizzi e Corleone, in provincia di Palermo, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 44,800, danneggiato in seguito all’eccezionale ondata di Maltempo di ...

Maltempo : disagi in Sicilia nei collegamenti con le Isole Minori : Diversi disagi in Sicilia a causa del Maltempo. I collegamenti con le Isole Minori sono interrotti o a singhiozzo a causa del mare mosso. Diverse le navi che sono rimaste ferme nei porti. A Palermo onde altre quasi due metri, mentre il vento soffia a venti nodi. Sono rimasti fermi aliscafi e traghetti per raggiungere Ustica, ma salvi i collegamenti con Napoli. Anche dal porto di Trapani vento di 20 nodi e fermi traghetti e aliscafi per ...

Maltempo Sicilia : violenta grandinata a Messina [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...