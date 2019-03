Maltempo Calabria | Crotone | “Grave il non stato di calamità”

Maltempo - il colpo di coda dell’Inverno tormenta il Sud : trombe d’aria e forti piogge - superati i 100mm in Calabria : Imperversa il Maltempo al Sud Italia per il colpo di coda dell’Inverno che ieri ha fatto crollare le temperature su valori tipicamente invernali, tanto che sui rilievi nevica copiosamente oltre i 1.500 metri di altitudine. In Calabria si stanno verificando le precipitazioni più abbondanti: dalla mezzanotte sono già caduti 83mm di pioggia ad Acri, 82mm a Cropalati, 76mm a Cirò, 73mm a Crucoli, 69mm a Longobucco, 68mm a San Nicola ...

Maltempo Calabria - Lezzi : “Domani sentirò la protezione civile sul crotonese” : “Rispetto al mancato riconoscimento dello stato di emergenza per il territorio del crotonese, duramente colpito dal Maltempo nel novembre scorso, è mia intenzione contattare già domattina la protezione civile. L’obiettivo e’ quello di trovare una soluzione rispetto a un caso che ho potuto toccare con mano in occasione della mia visita a Crotone. Della situazione vengo informata anche tramite la collega calabrese Elisabetta ...

Maltempo Calabria - Confindustria Crotone : “Stupisce il no stato di emergenza” : “La notizia del mancato riconoscimento dello stato di emergenza per gli eventi atmosferici di novembre scorso ci stupisce e ci preoccupa”. Lo afferma il presidente di Confindustria Crotone, Michele Lucente, “sulle determinazioni – è detto in un comunicato – in merito al violento tornado che nel mese di novembre per due volte ha colpito il territorio Crotonese, provocando danni per circa 15 milioni di euro”. ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e Maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - venti di burrasca in Calabria e Sicilia - allerta Protezione Civile : Un'area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di Maltempo sulle estreme in Calabria e Sicilia

Maltempo Calabria - tragedia sfiorata a Cirò Marina : vento scoperchia tetto di uno stabile - nessun ferito : La copertura in alluminio del tetto di uno stabile condominale di Cirò Marina è stata letteralmente strappata e fatta volare in seguito alle forti raffiche di tramontana che, dalle prime ore di oggi, stanno soffiando impetuose sul Crotonese. Non ci sono stati feriti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. La copertura è andata a finire su un’auto senza nessuno a bordo che era parcheggiata nella strada sottostante il palazzo. Sul ...

Maltempo - tutti i dati sulla tempesta nello Stretto : la Tramontana ha sfiorato i 90km/h a Reggio Calabria [FOTO] : 1/27 Foto di Salvatore Dato ...

Maltempo - la mareggiata “inghiotte” il Lungomare di Reggio Calabria : allagata l’Arena dello Stretto - onde violente si abbattono sul “chilometro più bello d’Italia” [FOTO e VIDEO] : 1/16 Foto di Luca Cannizzaro ...

Maltempo Calabria : forte vento - scuole chiuse a Castrovillari : A tutela dell’incolumità pubblica, a causa del forte vento, oggi a Castrovillari (CS) tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse: lo ha deciso con apposita ordinanza il sindaco Mimmo Lo Polito. L'articolo Maltempo Calabria: forte vento, scuole chiuse a Castrovillari sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le forti raffiche di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Trenitalia rimborserà i biglietti ai passeggeri : ritardi e Maltempo in Calabria - ecco cosa è accaduto : “Una situazione come quella accaduta tra il pomeriggio di ieri e le prime ore di questa mattina, probabilmente non si ricorda a memoria di calabrese: a causa di un’ondata di maltempo dai connotati più simili a quelli di un uragano che a quelli di una normalità meteorologica (ormai sempre più un ricordo lontano), la circolazione dei treni sulla Ferrovia Tirrenica Meridionale è andata in tilt“. E’ quanto si legge in una ...

Ancora Maltempo - treni in tilt in Calabria : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...