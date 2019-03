Malattie rare Nasce la partnership fra Iss e centri clinici del sud

Malattie rare : al Senato prosegue la battaglia senza colore politico nell’interesse dei pazienti : Un confronto proficuo e un buon esempio di collaborazione tra le istituzioni per agire in modo pragmatico e creare un sistema sostenibile per ampliare progressivamente l’accesso alla diagnosi e alla cura delle Malattie rare. La ricerca di una migliore qualità di vita e prospettive concrete per tutti i pazienti senza correre il rischio di perdere il supporto sinora prestato dalle realtà e dagli operatori impegnati in soccorso della gestione ...

Malattie rare e farmaci orfani : al Senato prosegue la battaglia : Il numero di Malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7mila e le 8mila, con le donne maggiormente colpite, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, ...

Malattie rare - Sma : screening neonatale e terapia nel Lazio : E’ difficile gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi, anche deglutire e respirare. Questa è l’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara per la quale si sono fatti oggi importanti passi avanti: nel Lazio si potrà diagnosticare fin dalla nascita e curare con più efficacia. Ora serve “garantire l’accesso al farmaco in tutta Italia (al momento in 15 ...

L'importanza delle ricerca per sconfiggere le Malattie rare - un convegno con Elena Catteneo : ... che ha ottenuto riscontri positivi a livello locale, ma non solo: basti pensare che la conferenza ha trovato spazio anche sull' Almanacco della scienza , mensile pubblicato dal CNR, Consiglio ...

Nelle acque termali di Comano scoperti ceppi con proprietà antibatteriche : potrebbero curare Malattie della pelle : Nell’acqua termale di Comano, in Trentino, sono stati individuati oltre cento ceppi batterici, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà immunomodulanti e antibatteriche in grado di degradare materiali come la cheratina. La scoperta è stata portata a termine grazie ad una ricerca condotta dal Cibio dell’Università di Trento e pubblicata sulla rivista ‘Microbiome‘. I microorganismi scoperti, molti dei quali sconosciuti ...

Microscopici robot iniettabili potrebbero un giorno curare Malattie e mappare il cervello : Un giorno potrebbero esserci dei robot Microscopici, grandi quanto le cellule, capaci di viaggiare all’interno del corpo umano, per rilasciare farmaci o svolgere lavori incredibili come la mappatura del cervello. Questo grazie a una ricerca condotta da Marc Miskin, professore di ingegneria elettrica e dei sistemi all’Università della Pennsylvania, Itai Cohen, Paul McEuen e Alejandro Cortese alla Cornell University di New York. I ...

Rareducando : Educare alle Malattie rare : Un progetto per Educare i ragazzi delle scuole alle problematiche delle malattie rare, ma anche alle forme di bullismo che possono verificarsi nei confronti dei ragazzi con difficoltà. Questo è rareducando, un progetto rivolto alle scuole, creato nel 2011-12 dai giovani dell’Associazione di p63 EEC International. In questa intervista, Giulia Volpato, presidente dell’associazione, descrive il progetto. ? Giulia ha una malattia ...

Genetica - ricerca e Malattie rare. Dialogando con Matteo Bertelli : La scienza è ricerca, spinta dalla dalla volontà di trovare: così di progredisce'. Occore dunque una Genetica 'diversa'? 'E' quello che proviamo a fare come MAGI, insieme a tante realtà, come l'...

Malattie rare : 18 Paesi Ue nella rete per la cura - a Udine la sede : L’ospedale di Udine sara’ sede e fulcro di una rete di coordinamento di 69 ospedali e di 1.681 esperti in 18 Paesi europei per affrontare in modo multidisciplinare la presa in carico dei pazienti con Malattie metaboliche rare. E’ quanto e’ stato presentato oggi a Udine dal nuovo direttore del Centro di coordinamento regionale Malattie rare, Maurizio Scarpa, alla presenza del vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, ...

6° premio OMaR : terapie avanzate una nuova vision delle Malattie rare : Infine abbiamo voluto dedicare un premio speciale ad una persona che ha lasciato un segno importante nel mondo del farmaco e in particolare delle malattie rare: Eugenio Aringhieri, manager visionario ...

Malattie rare - le associazioni dei pazienti chiedono un patto per la home therapy : Inviata nei giorni scorsi agli assessorati alla Sanità di 6 Regioni italiane da parte delle quattro associazioni che rappresentano i pazienti lisosomiali, la proposta di un patto di intesa, che impegni concretamente gli amministratori ad attivare la terapia domiciliare per i pazienti affetti da Malattie da accumulo lisosomiale in cura con terapia enzimatica sostitutiva. A darne notizia le stesse associazioni di pazienti, che si sono riunite a ...

Malattie rare - si può attendere dai 5 ai 7 anni prima di ottenere una diagnosi : Sette pazienti con Malattie rare su 10 devono ridurre o sospendere il proprio lavoro. E 8 su 10 hanno difficolta' a svolgere semplici compiti quotidiani. Questi invece sono alcuni dei dati di "Juggling care and daily life - gestire l'assistenza e la vita quotidiana", la prima indagine - realizzata da EURORDIS-rare Diseseas Europe in 48 Paesi Europei - sulla capacita' dei pazienti e dei loro caregiver di barcamenarsi, fare i salti mortali ...

Malattie rare - Policlinico Gemelli : siglata convenzione con l’Associazione italiana Sindrome X Fragile : Descritta per la prima volta nel 1943, la Sindrome X Fragile è una condizione genetica ereditaria che costituisce la principale causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario e la seconda causa di disabilità intellettiva su base genetica dopo la Sindrome di Down. Essa, però, viene a tutt’oggi considerata prevalentemente come una condizione pediatrica, ciò che comporta la quasi totale assenza di centri specializzati nell’assistenza alle ...

La Giornata mondiale. Malattie rare - la corsa ad ostacoli delle famiglie : Per non abbassare la guardia e sostenere i malati e le loro famiglie che ogni anno, il 28 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata delle Malattie rare. In base ai dati diffusi dal Registro ...