Malagò | «L’Italia deve candidarsi per Euro 2028»

Presentata la riforma dello sport. Giorgetti : “Vogliamo il bene dell’Italia”. Malagò : “Da definire il perimetro d’azione del Coni” : Giornata importante per lo sport italiano, oggi al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma è stata Presentata la riforma voluta dal Governo. Ovviamente era presente Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport che ha fatto un punto della situazione: “Siamo qui per svelenire un clima che è stato alimentato dai media e che secondo me non ha motivo di fondamento. Questa riforma non nasce contro nessuno e non nasce ...