Maduro revoca a Guaidó la carica di presidente del Parlamento

Venezuela - Maduro revoca a Guaidò la carica di presidente del Parlamento : Juan Guaidò non è più il presidente del Parlamento Venezuela no. Il regime di Nicolas Maduro ha revoca to la carica all’autoproclamatosi presidente ad interim del Paese e riconosciuto da diversi Stati occidentali. Elvis Amoroso, controllore generale del Venezuela (con funzioni equivalenti a quelle della Corte dei Conti), nominato dall’Assemblea nazionale costituente a maggioranza chavista, ha annunciato oggi l’ineleggibilità di Guaidò ...

Usa - revoca visti a parlamentari Maduro : 03.59 Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare i visti ai parlamentari venezuelani del presidente Maduro,dopo aver riconosciuto come capo dello Stato ad interim il leader dell'opposzione e del Parlamento Guaidò. Così alla stampa il nuovo inviato Usa per il Venezuela, Abrams, contestando anche l'incontro di Montevideo per tentare una mediazione con il Gruppo di contatto internazionale. Per Abrams i Paesi dovrebbero trattare solo con Guaidò, ...