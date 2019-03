M5S : Alì Listì Maman si ricandida - 'io - avvocato nero - credo in un'Europa dei popoli' (2) : (AdnKronos) - Poi, l'avvocato, ribadisce che la "battaglia per lo ius soli è sacrosanta". "E' una conquista anche sociale e anche una battaglia di cultura - aggiunge - non puoi dire a qualcuno che è nato qui: 'No, tu non sei italiano, perché non hai genitori italiani". Sui candidati siciliani, alcun

M5S : Alì Maman 'Io avvocato nero mi ricandido - credo nell'Europa' : di Elvira Terranova, - "Ci riprovo perché ho le capacità per fare il deputato europeo. Ho le competenze per potere occuparmi del mio paese in Europa. E' una battaglia difficile e complicata, ma, se ...

Sondaggi elettorali : si ferma la Lega di Salvini - cresce (di poco) il M5S. In Europa recupera terreno il Pd di Zingaretti : Cala (di poco) la Lega, cresce (di poco) il Movimento 5 Stelle. È quanto riporta il Sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, su La7. Per l’istituto guidato da Natascia Turato, il Carroccio registra un meno 0,3 per cento, attestandosi al 28 marzo al 34,5% contro il 34,8% della scorsa settimana. Il M5s, invece, negli ultimi sette giorni cresce dello 0,2 per cento, passando dal 20,4 al 20,6 per cento. Il lieve aumento, ...

Stipendio parlamentari italiani : Pd propone aumento a 19 mila euro. Rabbia M5S : Stipendio parlamentari italiani: Pd propone aumento a 19 mila euro. Rabbia M5S Ddl Zanda Da 2 a 5mila euro in più al mese nella busta paga di deputati e senatori. È il disegno di legge presentato lo scorso 27 febbraio da Luigi Zanda, senatore dem fresco di nomina a tesoriere del nuovo Pd di Nicola Zingaretti. Il ddl n.1107, “Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei ...

Legittima difesa - Salvini : “Bellissimo giorno per gli italiani. Ministri M5S assenti? Bado alla sostanza” : “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla Legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si Legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini al Senato dopo l’ok finale alla Legittima difesa. A chi gli chiede il perché ...

Stipendio parlamentari italiani : Pd propone aumento a 19 mila euro. Rabbia M5S : Stipendio parlamentari italiani: Pd propone aumento a 19 mila euro. Rabbia M5S Da 2 a 5mila euro in più al mese nella busta paga di deputati e senatori. È il disegno di legge presentato lo scorso 27 febbraio da Luigi Zanda, senatore dem fresco di nomina a tesoriere del nuovo Pd di Nicola Zingaretti. Il ddl n.1107, “Nuove norme in materia di adeguamento del trattamento economico dei membri del Parlamento a quello dei parlamentari ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega e M5S - litigare non porta voti : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega e M5S, litigare non porta voti Dopo la Tav, ora anche le stime sul Pil dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Ieri il Centro Studi di Confindustria ha affermato che nel 2019 la crescita dell’Italia sarà pari allo zero. A destare preoccupazione sono l’arresto dei consumi e degli investimenti. Ma mentre Salvini ostenta tranquillità (“i gufi saranno smentiti”) Luigi Di Maio fa sue le ...

M5S : Calì - 'ho un ideale e continuo a portarlo avanti' (2) : (AdnKronos) - Sotto tutela a Palermo e Milano, le due città fra cui si divide per il suo lavoro, Calì sarebbe "ben felice di poter aggiungere anche Strasburgo, anche se - sottolinea - essere candidato è difficilissimo". Fra i tanti nomi con cui si dovrà confrontare c'è n'è uno che balza subito all'o

M5S : Calì - 'ho un ideale e continuo a portarlo avanti' : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Il mio impegno per il M5S, per l'ideale di legalità che rappresenta rimane sempre lo stesso e continuo a portarlo avanti". Così Gianluca Calì, l'imprenditore di Casteldaccia che ha denunciato i suoi estortori, commenta all'Adnkronos la sua candidatura alle 'Europarlam

Sondaggi elettorali Noto : Lega in calo - stabili Pd e M5S : Sondaggi elettorali Noto: Lega in calo, stabili Pd e M5S L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca andato in onda martedì 26 marzo rileva un quadro politico abbastanza stazionario. Nonostante la sconfitta in Basilicata, nè Movimento 5 Stelle nè Partito Democratico registrano un calo dei rispettivi consensi. Entrambi rimangono appaiati al 21%. Il centrosinistra fa comunque un piccolo passo in avanti grazie alla crescita di mezzo punto di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S - sul voto pesano le inchieste giudiziarie : Sondaggi elettorali Winpoll: M5S, sul voto pesano le inchieste giudiziarie Le inchieste giudiziarie che hanno portato all’arresto dell’ex presidente del consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, pesano come un macigno sulle spalle del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha provato da subito a metterci una pezza espellendo De Vito dal Movimento. Altri esponenti Cinque Stelle hanno sottolineato l’unicità dell’accaduto ...

Basilicata - elezioni regionali 2019 : vince il centrodestra ma il primo partito è il M5S : Domenica 24 marzo il 53.58% degli elettori lucani si è recato alle urne per votare il nuovo presidente della Regione Basilicata: dopo 24 anni di governo consecutivi il centrosinistra ha ceduto il posto ai suoi avversari, incassando un'altra sconfitta elettorale dopo quella di Abruzzo e Sardegna. Il M5S resta comunque il partito più votato. Il centrodestra trainato dalla Lega vince in Basilicata Il nuovo governatore della Basilicata è Vito Bardi ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'definire Toninelli un galoppino qualifica chi lo dice' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Definire un ministro un galoppino elettorale qualifica chi lo lancia. Un presidente che non va agli incontri istituzionali come accaduto con l'arrivo del premier Conte, non si può permettere di insultare ministri". E' il monito di Giancarlo Cancelleri, leader del M5S

Sondaggi politici elettorali : M5S si riprende la posizione sul PD - calo per la Lega : In questa ultima decade del mese di marzo sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. A rendere note le intenzioni di voto ai partiti è stato SWG. L’istituto di ricerche fa registrare ancora una volta dei cambiamenti nelle posizioni di vertice. Il dato più interessante riguarda il contro sorpasso tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La settimana scorsa c’era stato il superamento di quest’ultimo, mentre adesso si registra una reazione ...