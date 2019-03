Lyft si quota al Nasdaq prima di Uber | il car sharing arriva a Wall Street

Da oggi Lyft si quota in borsa - vendendo 32 - 5 milioni di azioni a 72 dollari l’una : L’azienda di trasporti statunitense Lyft da oggi si quota in borsa nell’indice Nasdaq di Wall Street, negli Stati Uniti, e lo fa mettendo a disposizione 32,5 milioni di azioni a un prezzo iniziale di 72 dollari ciascuna. Se l’azienda vendesse

Lyft - Anticipa Uber e avvia il processo di quotazione in Borsa : Lyft Anticipa le mosse della rivale Uber, avviando il processo per la quotazione sul Nasdaq di New York. In particolare, la società di ride hailing (trasporto a chiamata) statunitense ha iniziato il roadshow di presentazione dell'offerta con cui punta a raccogliere investimenti per almeno 2,1 miliardi di dollari (1,85 miliardi di euro) da destinare all'espansione dei servizi.20 miliardi di valutazione. Lyft sta offrendo al mercato 30,77 milioni ...

Lyft ha formalizzato la sua richiesta per quotarsi in borsa negli Stati Uniti : L’azienda di trasporti statunitense Lyft ha formalizzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) per potersi quotare in borsa nell’indice Nasdaq negli Stati Uniti. La richiesta era attesa da tempo ed è avvenuta anticipando Uber, azienda concorrente di Lyft che offre