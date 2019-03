Lutto nella musica | incidente stradale in California | morti gli Her' s

Morto Scott Walker - Lutto nella musica : il cantautore e musicista aveva 76 anni : È Morto , all'età di 76 anni , Scott Walker . Il cantautore e musicista , tra i più apprezzati della sua generazione, era stato un grande protagonista delle scene musicali prima come componente del ...

After Life : Ricky Gervais affronta il Lutto nella black comedy di Netflix : Negli ultimi mesi si sono, sorprendentemente, susseguite una manciata di serie che hanno come tema principale la morte e il lutto. After Life, serie britannica disponibile sulla piattaforma digitale di Netflix dall’8 marzo, debutta dopo altri show incentrati su questo argomento come la feroce Kidding con Jim Carrey, l’impietosa Sorry for Your Loss con Elizabeth Olsen e la surreale Forever con i comici del Saturday Night Live Fred Armisen e Maya ...

Lutto nella famiglia del Mattino : addio ad Armando Borriello : Tanti i messaggi di cordoglio: 'Armando Borriello ha raccontato il calcio e lo sport a Napoli con eleganza e straordinaria competenza. Un grande giornalista. Alla famiglia e ai suoi colleghi giunga ...

Lutto nella cultura aquilana - è morto Antonello Sipari - creò a L'Aquila la Biblioteca dell'Infanzia : L'Aquila - E' morto dopo una lunga malattia a soli 65 anni Antonello Sipari, una vita la sua dedicata ai libri, grazie al suo lavoro all'interno del Centro dei servizi culturali della Regione Abruzzo fu il fondatore di una delle prime Biblioteche per L'Infanzia, un laboratorio culturale che negli anni ha portato avanti moltissime attività dedicate ai giovanissimi. Sipari autore di numerose pubblicazioni dedicate alla ...

Grave e improvviso Lutto a Tagadà : sospeso il programma di Tiziana Panella : Grave lutto a Tagadà, il programma di approfondimento politico e di attualità che Tiziana Panella conduce ogni pomeriggio su La7 dopo il telegiornale. La trasmissione non andrà in onda per due giorni: è infatti stata infatti fermata sia lunedì 18 (al suo posto la rete ha trasmesso un film con Renato Pozzetto) che martedì 19 febbraio a causa di un Grave lutto di cui però inizialmente non erano stati forniti molti dettagli. Dapprima ne ha dato ...

Tagadà non va in onda per due giorni. Tiziana Panella e La7 - drammatico Lutto : la decisione improvvisa : "Lunedì 18 e martedì 19 febbraio Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14:20 su La7". Lo scrive un comunicato su Twitter la redazione della trasmissione. Il talk show di Tiziana Panella, che si

Auto cade nella scarpata : muore calciatore prima della partita - mondo del calcio in Lutto [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, l’Auto è sbandata e finita ...

Canottaggio - Lutto nella Nazionale tedesca : il campione olimpico Maximilian Reinelt muore a 30 anni : Maximilian Reinelt, una delle leggende della Nazionale tedesca di Canottaggio, è morto all’età di 30 anni mentre stava facendo sci di fondo a St. Moritz. Questo è il tragico annuncio dato dalla Federazione tedesca, che ha scioccato l’intero mondo sportivo della Germania. Reinelt è stato campione olimpico con l’otto a Londra 2012 e ha conquistato poi l’argento quattro anni dopo a Rio, al termine della cui gara si era ritirato dall’attività ...

Sanremo - tragico Lutto nella notte durante il Festival : addio a Carlo Cori - il Vasco dell'Est : tragico lutto nella notte a Sanremo, dove è morto il cantante rock e produttore Carlo Cori, colpito da un infarto durante un pausa di un concerto al Teatro della federazione operaia che che aveva organizzato durante il Festival all'Ariston. Cori era molto noto nei Balcani e in Europa orientale dove

Lutto nella musica : è Morto Giampiero Artegiani - fu autore di 'Perdere l'amore' : A poche ore dall'inizio di Sanremo, arriva la terribile notizia. Artegiani firmò il testo di 'Perdere l'amore' che portò...