Lorenzo e Claudia in Love | nuovo tatuaggio per la coppia di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi : il loro ultimo gesto fa discutere : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si fanno un tatuaggio di coppia Chi va piano va sano e va lontano: è un detto che sembra non essere nelle corde delle coppie che escono da Uomini e Donne. Non è facile innamorarsi davanti alle telecamere, eppure i protagonisti del Trono Classici (così come del Trono Over) riescono a corteggiarsi, arrabbiarsi, chiarirsi e infine (se si è fortunati) unirsi con la benedizione della padrona di casa e degli ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo e Claudia innamoratissimi : si tatuano sul braccio 'Love' : È passato poco più di un mese da quando Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono fidanzati ufficialmente: al termine della seconda puntata serale di Uomini e Donne, infatti, la corteggiatrice ha risposto "sì" alla richiesta del tronista di fare coppia fissa. Oggi, dopo aver anticipato ai giornali di gossip che hanno intenzione di andare a convivere a Latina, i piccioncini si sono tatuati una scritta che rappresenta pienamente il sentimento che ...

Ivan Gonzalez parla di Lorenzo e Claudia : “La coppia che scoppia” : Ivan Gonzalez ironizza su Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi “La coppia che scoppia”, sono state queste le parole di Ivan Gonzalez su Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di poche ore fa. L’ex tronista ha scherzato sui social ironizzando sul compagno di trono e sulla sua dolce metà. Lorenzo e Claudia sono infatti inseparabili dal giorno della scelta, datata ormai a più di un mese fa. Molto probabilmente Ivan, Lorenzo, Claudia e ...

U&D - Lorenzo e Claudia prossimi alla convivenza : 'Sarà una prova sul nostro amore' : Si sono scelti nello studio Mediaset di Uomini e Donne e continua a crescere il loro grande amore: si tratta della giovane coppia, composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L'ex tronista milanese, che sino all'ultimo giorno ha fatto credere di far ricadere la sua scelta sull'ex corteggiatrice Giulia Cavaglià, appare oggi innamoratissimo di Claudia. Quest'ultima ha duramente lottato contro la sua rivale, che attualmente siede sul trono del ...

Temptation Island 2019 anticipazioni : Lorenzo e Claudia nel cast? : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi a Temptation Island 2019? L’ipotesi A Giugno, come ormai da qualche anno a questa parte, tornerà su Canale 5 Temptation Island. Ma chi saranno le coppie che decideranno di mettere a dura prova i propri sentimenti, accettando di partecipare al reality show più piccante della Tv? Non è dato saperlo, ma l’autrice Raffaella Mennoia ha fatto poco fa un annuncio che ha già creato un polverone sui social. ...

Lorenzo Riccardi si sfoga su Claudia Dionigi : “Si è montata la testa” : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di nuovo insieme dopo Uomini e Donne Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono ritrovati. Poche ore fa il tronista ha raggiunto la corteggiatrice dei Latina per festeggiare insieme il loro primo mese da fidanzati. Su Instagram Stories i due ragazzi hanno immortalato il loro incontro, anticipato già nei giorni scorsi. Claudia e Lorenzo sono tornati in un luogo a loro caro: il mare di Latina, dove avevano ...