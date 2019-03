Lombardia | lunedì Forum associazioni familiari incontra Consiglio regionale

Meteo : Lombardia - domani massime fino a 25 gradi - forte vento lunedì : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Fine settimana caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e con temperature in aumento sulla Lombardia , secondo il bollettino Meteo dell'Arpa regionale. Dalla tarda serata di domenica, in arrivo aria fredda dalla Scandinavia verso l'Europa centro-orientale che porterà

Meteo : in Lombardia weekend di sole - da lunedì nuovo calo temperature : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Sulla Lombardia il tempo è in miglioramento per lo spostamento verso est della perturbazione che ieri ha portato piogge e nevicate diffuse sulle Alpi. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, domani e domenica le correnti si disporranno da occidente risulta