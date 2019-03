L' offerta di lavoro letteralmente da sogno | 16 500 euro per stare a letto due mesi

Rimini - offerta di lavoro come cartomante : Rimini, 14 marzo 2019 - AAA Cercansi cartomanti e sensitivi a Bellaria Igea Marina. Dopo il recente caso del santone Mehaleon, finito anche su Striscia la Notizia, oggi sul web continuano ad apparire ...

Pochi minuti di impiego al giorno per 2mila euro al mese : l'offerta di lavoro dei sogni arriva dalla Svezia : Pochi minuti di lavoro al giorno e uno stipendio di tutto rispetto: circa 2.000 euro al mese per svolgere il lavoro che tutti sognerebbero. Accade in Svezia: l'impiego offerto è quello di responsabile dell'apertura e della chiusura di una stazione di treni e metropolitane, Korsvägen, attualmente in fase di costruzione nella città di Göteborg. Lo riporta la testata Independent.Il posto disponibile è uno solo e, a ...

Reddito di cittadinanza : offerta di lavoro rifiutabile se stipendio è minore di 858 euro : L'obbligo di accettare un'offerta di lavoro, per i percettori del Reddito di cittadinanza, scatterà solo nel caso in cui lo stipendio sia maggiore di 858 euro. Ormai, la misura fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle sta per diventare realtà: dal prossimo 6 marzo, tutti coloro che sono in possesso di regolari requisiti, potranno presentare domanda. Anche se, finora, come han fatto notare anche i Caf, il "Decretone" presenta ancora delle ...

Fisco - 120 rate mensili per pagare i debiti |Reddito - l'offerta di lavoro è rifiutabile se lo stipendio è inferiore a 858 euro : Le rate per la "pace contributiva" potranno essere versate in 10 anni invece che in cinque. Un altro emendamento prevede che lo Stato monitori "i soli importi complessivamente spesi e prelevati" dalla Carta per il reddito di cittadinanza, non le singole voci.

Reddito di cittadinanza : l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro scatterà solo se il salario sarà di almeno 858 euro al mese : l'obbligo di accettare una offerta di lavoro scatterà solo se il salario sarà di almeno 858 euro al mese. Lo prevede un emendamento M5S al decretone approvato dalla commissione lavoro del Senato.Nel testo si precisa infatti che l'offerta è congrua se la retribuzione è "superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del Reddito dei ...

In Umbria sale offerta lavoro asili nido : ROMA, 17 FEB - L'Umbria si conferma tra le regioni nelle quali è maggiore l'offerta di posti di lavoro negli asili nido rispetto alla popolazione. È quanto emerge dai dati dell'ufficio studi dell'Anci ...