Lo stato della serie A e la questione San Siro secondo Luigi De Siervo

L’ex presidente della Valle d’Aosta Augusto Rollandin è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per corruzione : Augusto Rollandin, ex presidente della Valle d’Aosta e attuale consigliere regionale dell’Union Valdotaine, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per corruzione con rito abbreviato. Rollandin era accusato anche di associazione a delinquere, ma il Giudice

È stato scarcerato un altro dei tre uomini accusati di aver violentato una donna in una stazione della Circumvesuviana - a Napoli : Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di un altro dei tre uomini accusati di aver violentato una donna di 24 anni in una stazione della Circumvesuviana, a Napoli, il 5 marzo. Il 22 marzo era già stato scarcerato uno

Prato - così il 14enne molestato è crollato : «Sono disperato - la mia vita è rovinata» Gli sms della donna|Dna sul primo figlio : La testimonianza dell’istruttrice della palestra frequentata dal ragazzo: «Ci disse che la donna gli aveva svelato che il figlio era suo solo a gravidanza avanzata, e che minacciava di uccidersi»

Il costo umano della sconfitta dell’Isis in Siria : il governo di Assad ha ucciso più dello stato islamico : Il 23 marzo, le forze curde operanti in Siria festeggiavano la fine dell’Isis nel Paese. Lo sforzo bellico, sostenuto da una coalizione globale capeggiata dagli Stati Uniti (e a cui ha partecipato anche l’Italia) avrebbe permesso, quindi, di togliere all’autoproclamato califfato il territorio su esercitava un regno di terrore. Eppure, questo risultato rischia di far passare in secondo piano il fatto che in Siria la guerra non ...

Sarà riesumato il cadavere di Raffaello Bucci - che era morto dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato della Juventus : La procura di Cuneo ha autorizzato la riesumazione del cadavere dei Raffaello Bucci, il tifoso della Juventus che si era suicidato dopo essere stato interrogato per le presunte infiltrazioni della ’ndrangheta nel tifo organizzato juventino. Bucci, morto nel 2016, era stato per

Arrestato ex avvocato di Fondi : vendeva droga nei vicoli della città : Arrestato ex avvocato nei vicoli di Fondi. A sorprenderlo mentre cedeva una dose di cocaina i carabinieri della locale Tenenza. A seguito di una perquisizione domiciliare sono spuntati fuori anche ...

Terremoto Centro Italia 2016 : stato della ricostruzione tra Marche e Umbria - Sky TG24 - : Dopo Amatrice , Sky TG24 continua il suo viaggio nelle zone colpite dal Terremoto di due anni e mezzo fa. 138 i comuni colpiti e 30 miliardi i danni stimati. Lo speciale in onda venerdì 29 marzo alle ...

Da Ponticelli al cuore di Napoli per vendetta dopo una lite : arrestato il commando della stesa a piazza Trieste e Trento : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i...

Un ex agente segreto francese - indagato per un complotto contro un oppositore del presidente della Repubblica del Congo - è stato ucciso in Alta Savoia : Il corpo di Daniel Forestier, ex agente segreto francese al centro di un’indagine internazionale di alto profilo, è stato trovato in un parcheggio vicino a una strada poco frequentata dell’Alta Savoia, vicino al lago Lemano, in Francia. Forestier, 57 anni,

Taranto - panini imbottiti con l'eroina nella busta della spesa : arrestato 36enne : Aveva escogitato un sistema a dir poco ingegnoso per nascondere la sostanza stupefacente che portava con sé, ma è stato scoperto dai Carabinieri di Taranto durante un controllo. Massimiliano Calaiero, un 36enne del posto già noto all'Autorità Giudiziaria e sottoposto in regime di sorveglianza speciale, durante un controllo dei militari, finalizzato proprio a contrastare lo spaccio di droga, è stato trovato in possesso di una busta della spesa, ...

Funzionari della Polizia di stato : la protesta contro il Ministero degli Interni : ' Altresì - evidenzia Tiani - abbiamo rappresentato in ogni sede istituzionale e politica le numerose anomalie e limitazioni presenti nei concorsi per l'accesso a predetto ruolo ed il compresso ...

Palermo : fugge alla vista della polizia - arrestato pusher : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 38 anni, Nicola Piazza, è stato arrestato, a Palermo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Oreto-Stazione lo hanno fermato nei pressi di via Luigi Manfredi, dopo un tentativo di fuga a piedi per

Napoli - arrestato Luigi Scavone per frode al Fisco : è il patron della Pallacanestro Trieste e della scuderia Pramac : Presidente dell’Alma Trieste in corsa per i playoff scudetto del campionato di basket, patron dell’omonimo colosso del lavoro interinale, Alma spa, titolare di un team in MotoGp, la Pramac, nonché shareholder del gruppo Altea, ex poliziotto ed animatore di una lunga serie di iniziative di solidarietà. Ecco in pillole il ritratto di Luigi Scavone, l’imprenditore rampante arrestato con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere ...

Esame di stato della Secondaria di I grado - 99 - 8% di promossi : alle ragazze voti più alti : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’approfondimento statistico relativo agli esiti dell’Esame di Stato e degli scrutini nella Scuola Secondaria di I grado relativi all’anno scolastico 2017/2018. Il 99,8% degli studenti ha superato l'Esame ottenendo il diploma di scuola media.Continua a leggere