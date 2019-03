Lo show di Lilli Gruber | l’ultima zarina rossa in tv

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) A volte sono più scontri che incontri, quelli che vanno in onda trae gli ospiti che lei stessa invita in televisione. Trasformando quello studio in un ring sempre pronto a ospitare l’avversario da abbattere. Il copione è sempre lo stesso: lei, la sacerdotessa, costellata dai soliti chierichetti, tutti pronti per colpire il bersaglio, giornalisticamente parlando, s’intende. D’altronde, è innaturale che nell’essere umano si possa dissolvere dall’oggi al domani ciò che arde dentro. E, nel caso della giornalista bolzanina, la sinistra è stata una grande fiamma. Prova ne è il successo elettorale del 2004, grazie al quale è divenuta parlamentare europea con l’Ulivo. E così è difficile che possano mancare sprazzi sinistri nella sua “Otto e Mezzo”. Gli ultimi, in ordine di tempo, si sono registrati poco meno di quarantott’ore fa, quando è stata invitata in trasmissione la ...

