LIVE F1 | GP Bahrein 2019 in DIRETTA | prove libere 1 in tempo reale Ferrari per risorgere

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Buongiorno e bentrovati alladelle1 del GP del, seconda prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir i team saranno a lavoro per definire gli assetti in vista delle qualifiche del sabato e della gara domenicale. Lava a caccia del riscatto in questo appuntamento nel deserto: il quarto e quinto posto del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono stati di certo soddisfacenti per gli obiettivi del Cavallino Rampante. La Rossa, per questo motivo, si aspetta una risposta diversa dalla pista in questo weekend, convinta di aver apportato i correttivi adeguati sulla SF90.Da par suo la Mercedes sarà il riferimento. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, le Frecce d’Argento hanno fatto vedere nel primo round di essere eccezionalmente veloci ed è quindi assai probabile che il medesimollo lo potremo ...

zazoomnews : LIVE F1 GP Bahrein 2019: come vedere in DIRETTA le prove libere. Orari programma tv streaming su Sky e TV8 -… - zazoomnews : LIVE F1 GP Bahrein in DIRETTA tv e streaming: orari e palinsesto su Sky e TV8 - #Bahrein #DIRETTA #streaming:… -