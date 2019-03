L' invocazione di una famiglia naturale ricorda la morale mussoliniana

agi

(Di venerdì 29 marzo 2019) "Non parliamo di ritorno al Medioevo, lasciamolo stare, perché era un totalitarismo religioso, troppo lontano dai tempi di oggi. Piuttosto, quello che sta succedendogli anni Trenta e la nascita dei fascismi europei".La scrittrice Dacia Maraini in un'intervista all'Agi invita a non andare a cercare paragoni con la cosiddetta età di mezzo, quando le si chiede un'opinione sui temi in discussione al Congresso Mondiale delle famiglie in corso a Verona: "L'intolleranza verso i diversi - spiega - l'di una', l'odio verso lo straniero, il nazionalismo esacerbato e irrazionale, la condanna dell'omosessualità e il fastidio per le libertà femminili,no molto lae quella hitleriana. Irreggimentazione della società, comando di pochi su molti, leggi liberticide, violenza contro i deboli".E non ha dubbi ...

