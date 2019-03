"L'invocazione di una famiglia naturale ricorda la morale mussoliniana" : "Non parliamo di ritorno al Medioevo, lasciamolo stare, perché era un totalitarismo religioso, troppo lontano dai tempi di oggi. Piuttosto, quello che sta succedendo ricorda gli anni Trenta e la nascita dei fascismi europei". La scrittrice Dacia Maraini in un'intervista all'Agi invita a non andare a cercare paragoni con la cosiddetta età di mezzo, quando le si chiede un'opinione sui temi in discussione al Congresso Mondiale delle ...