L’inquinamento ha un ruolo nella salute mentale?

(Di venerdì 29 marzo 2019) (foto: Danny Hu via Getty Images) Sentire voci, avere deliri e pensieri paranoici: queste esperienze psicotiche risultano più frequenti, in media, fra gli adolescenti che vivono in aree urbane con elevati livelli di inquinamento dell’aria rispetto a ragazzi meno esposti a questi inquinanti. Ad affermarlo è uno studio degli psichiatri del King’s College London, che individuano una possibile associazione fra l’esposizione ad alcuni composti in alte concentrazioni ed episodi di tipo psicotico. I risultati sono pubblicati su Jama Psychiatry.Diversi decenni fa, uno studio ha messo in luce la maggiore incidenza di schizofrenia all’interno della città di Chicago rispetto alle periferie. Oggi, per studiare meglio questo fenomeno, i ricercatori hanno coinvolto più di 2mila gemelli di circa 18 anni, abitanti nel Regno Unito, ed esposti a diversi livelli di inquinamento. ...

