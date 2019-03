L' indice delle società High Tech italiane viaggia molto alto | +2 | 00% | | corre Tiscali

Segno meno per l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 28% - - giornata da dimenticare per Amplifon : Calo per il comparto sanitario italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione del comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care scivola a quota 165.074,5 di 2.136,...

Calo per l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 15% - - scambi al ribasso per It Way : Il comparto tecnologico a Milano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 54.835,3, in ...

Limature per l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 64% - : Registra una modesta discesa il comparto tecnologico a Milano , mentre l' indice tecnologico dell'Area Euro consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 54.305,8, in ...

Prevalgono le vendite per l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 80% - : Movimento in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha avviato la seduta a 54.228,...

Crescita - a febbraio indice dei direttori acquisti risale a 49 - 6 da 48 - 8 di gennaio : meglio delle attese degli economisti : L’indice Pmi, rilevato attraverso sondaggi tra i direttori acquisti delle aziende per monitorare l’attività economica, a febbraio è tornato a salire dopo la contrazione di gennaio. L’indice composito, che sintetizza l’andamento del settore manifatturiero e dei servizi, è salito a 49,6 dai 48,8 di gennaio. Il dato è migliore delle stime degli economisti che si attendevano un range tra il 48,6 e il 49,3. Questo indice è ritenuto affidabile ...

Pesante l'indice delle società immobiliari in Italia - -1 - 78% - : Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare Italiano a dispetto della cautela evidenziata dall' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE ...

Andamento negativo per l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 08% - : Seduta in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , preannunciato dall'Andamento debole dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha avviato la giornata a quota 55.136,4,...

Crescita - Istat : “A febbraio cala l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese” : In calo a febbraio la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. Stando alle rilevazioni Istat, nel corso del mese l’indice per i consumatori è passato da 113,9 a 112,4 e l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha subito una flessione da 99,1 a 98,3, confermando una evoluzione negativa in atto ormai dallo scorso luglio. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in peggioramento, seppur con intensità ...

Segno meno per l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 88% - - netto calo registrato da Eems : calo per il comparto tecnologico a Milano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology scivola a quota 57.367,5 di 508,...

Si muove in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 58% - - seduta effervescente per Exprivia : Molto positiva la giornata per il comparto tecnologico a Milano , che sorpassa l' indice tecnologico dell'Area Euro in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 490. ...

Migliora - di poco - l'indice di soddisfazione - italiani contenti delle condizioni di vita : ROMA - Nei primi mesi del 2018, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita riprende a crescere leggermente dopo la stasi registrata nel 2017. La stima della quota di persone di 14 anni e ...

L'indice delle società immobiliari in Italia è in territorio positivo - +1 - 09% - - exploit di CIA : Scambi al rialzo per il comparto immobiliare Italiano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 53% - - seduta effervescente per Pierrel : Senza grandi spunti rialzisti il comparto sanitario italiano , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il comparto sanitario dell'Area Euro , che mostra un progresso moderato. Il ...

Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 56% - - corre Recordati : corre il comparto sanitario italiano che allunga rispetto all'andamento piatto del comparto sanitario dell'Area Euro e mostra un guadagno di 2.404,2 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota ...