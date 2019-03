Liga | arriva la norma… contro il caldo

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Si avvicina la fase decisiva dei campionati di calcio, nelle ultime ore sonote importanti novità sulla Spagna. Nel dettaglio è stato deciso di tutelare calciatori e tifosi attraverso una normail, una fascia orario per evitare di giocare con temperature elevate. La decisione delle Federcalcio (RFEF) è stata quella che nel periodo compreso fra il 20 maggio e il 15 settembre nessuna partita di rilevanza nazionale potrà essere disputata prima delle ore 19,30. La nuova norma prenderà il via dall’ultima giornata dellamentre per la prossima stagione riguarderà anche le prime partite. Una novità importante per il calcio spagnolo.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS ...

