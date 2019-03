Libero Consorzio comunale di Ragusa | si vota il 30 giugno

Screening visivo per le dipendenti del Libero Consorzio di Ragusa : Screening visivo gratuito delle dipendenti del Libero Consorzio comunale di Ragusa in collaborazione con l'indirizzo ottico del Grimaldi di Modica

Libero Consorzio di Ragusa mette in vendita il palazzo della Prefettura : Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha messo in vendita il palazzo della Prefettura stimandolo dieci milioni di euro. L'ente ha bisogno di liquidità, alla luce della fase di pre dissesto economico ...

Libero Consorzio Ragusa vende 36 immobili : in vendita il palazzo Prefettura : Il Libero Consorzio comunale di Ragusa ha messo in vendita 36 immobili. Tra questi, palazzi storici come il palazzo della Prefettura per 10 milioni